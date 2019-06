Casting per lo short film ' È Solo Una Storia' e uno spot pubblicitario

Anti-Monitor sarà davvero il villain di The Flash 6? Casting aperti prima del ritorno sul set : L'astinenza da serie tv finirà con il ritorno dei cast sul set per i nuovi episodi e con il prossimo Comic-Con 2019, fino ad allora dovremo cercare di rimanere a galla andando a caccia di spoiler e cosa ci può essere di più importante per i fan in attesa di The Flash 6 del volto del villain dei nuovi episodi? Niente, ne siamo sicuri, e anche TvLine lo sa bene ed ecco perché ha alzato il velo su quelli che sono i Casting per cercare il volto del ...

Alessio Boni diventa il padre della Vespa in Enrico Piaggio un sogno italiano Casting a Pisa per la nuova miniserie di Rai 1 : Enrico Piaggio un sogno italiano, casting a Pisa il prossimo 12 giugno a Pisa. Continua il momento d’oro di Alessio Boni, che dopo La Compagnia del Cigno e Il Nome della Rosa (fresco della candidatura ai Globi d’Oro 2019) interpreterà il delicato ruolo di un mito della storia italiana, Enrico ...

Casting per il programma One Million Restaurant con Alessio Pizzi : Sono aperte le selezioni per un nuovo programma televisivo da titolo One Million Restaurant. Verranno selezionate 16 squadre di concorrenti, composte ciascuna da 8 elementi, che riceveranno un compenso per ogni settimana di partecipazione. La squadra vincitrice riceverà poi 1 milione di euro per l'apertura di un ristorante. Il programma Sono partite le selezioni per One Million Restaurant, un nuovo programma televisivo che verrà condotto dal ...

Casting per un film prodotto da Odu Movies e per modelle per 'Marie Claire' e Ovs : Casting attualmente aperti per attori e comparse per un film prodotto dalla casa di produzione cinematografica indiana Odu Movies. Le riprese verranno effettuate tra Lucca e dintorni. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di aspiranti modelle di tipo professionistico, da parte della rivista Marie Claire e del marchio Ovs. Un nuovo film Sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e comparse (solo uomini) per la ...

Casting per un film prodotto da Palomar e per la trasmissione 'Sicilia Cabaret' : Sono aperti i Casting per un film prodotto da Palomar, in sinergia con Apulia film Commission, le cui riprese verranno poi effettuate nell'ambito della Puglia. Sono inoltre in corso le selezioni, finalizzate alla ricerca di comici siciliani, per la trasmissione televisiva dal titolo Sicilia Cabaret. Il programma è ideato dal duo comico 'Matranga e Minafò', noto soprattutto per la partecipazione a Made in Sud. Un film Per la realizzazione di un ...

Casting per una serie TV per la RAI con Alessio Boni e progetti di 'Teatro di Documenti' : Casting aperti per la ricerca di comparse per una serie TV prodotta da Moviheart in sinergia con RAI Fiction, e per la ricerca di attori e attrici per alcune produzioni del Teatro di Documenti di Roma per la prossima stagione teatrale. Enrico Piaggio, un sogno italiano Per la realizzazione di una importante serie televisiva dal titolo Enrico Piaggio. Un sogno italiano, incentrata sulla vita del noto imprenditore, sono attualmente aperte le ...

Casting di Cineworld per 2 nuovi film e di Endemolshine per 'La Pupa e il Secchione' : Casting tuttora in corso, curati da Cineworld Roma, per due progetti cinematografici della massima importanza. Sono inoltre aperte le selezioni per quanti intendono partecipare in qualità di concorrenti al ritorno in TV del noto talent dal titolo La Pupa e il Secchione, che verrà poi trasmesso dai canali di Mediaset. Cineworld Roma Sono attualmente in corso le selezioni, a cura di Cineworld Roma per la realizzazione di due importanti progetti di ...

Casting per un film di Sergio Pacelli da girare a Roma e per il musical 'Biancaneve' : Selezioni attualmente in corso per un film diretto da Sergio e Isadora Pacelli, da girare a Roma. Sono inoltre ancora aperte le selezioni per realizzare un importante musical dal titolo Biancaneve, regia di Tato Russo. Un nuovo film Per la realizzazione di un nuovo film diretto da Sergio e Isadora Pacelli, le cui riprese verranno poi effettuate a Roma nel corso di questa estate, sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di attori, ...

Casting per la nuova edizione di 'Amici' alla presenza di Stash e per un progetto teatrale : Sono partite le selezioni per la prossima edizione del ben noto talent Amici, condotto da Maria De Filippi e in onda sulle reti Mediaset. I prossimi Casting si svolgeranno alla presenza di Stash dei The Kolors. Si tratta di una occasione davvero imperdibile per quanti aspirano ad essere ammessi al celebre talent televisivo e che magari sono anche fans del cantante. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la realizzazione di un importante ...

Casting per 'I delitti del barlume' - serie tv di SKY - e per uno spettacolo teatrale : Non mancano in queste settimane le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare sono state fissate delle ulteriori selezioni per la ricerca di comparse generiche e figure varie per la nota serie televisiva di Sky dal titolo I delitti del Barlume. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per realizzare un importante progetto teatrale dal titolo Montserrat, di Emmanuel Roblès: tale spettacolo verrà poi messo in scena a Roma ...

Casting per una serie tv di Rai Fiction e un musical connesso al Teatro Brancaccio di Roma : Sono state riaperte le selezioni, finalizzate alla ricerca di comparse, per la realizzazione della serie televisiva "La guerra è finita", prodotta da Palomar per Rai Fiction. Le riprese sono già iniziate e proseguiranno ancora per qualche tempo tra Reggio Emilia e zone limitrofe. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per un importante musical in connessione con il Teatro Brancaccio di Roma, per un'attività artistica che verrà poi svolta ...

Nuovi Casting a giugno 2019 per L’Amica Geniale 2 - si cercano comparse di ogni età per Storia del Nuovo Cognome : A riprese già in corso sull'isola di Ischia, continua la ricerca di comparse con Nuovi casting a giugno 2019 per L'Amica Geniale 2, o meglio la seconda stagione della saga di Lila e Lenù dal titolo Storia del Nuovo Cognome. La produzione dell'adattamento del secondo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante - targata Rai, Hbo e Wildside - è già partita a maggio: dopo le riprese nel centro storico di Napoli, le troupe si spostano a Ischia per ...