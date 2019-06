Urne aperte per i ballottaggi in 136 Comuni italiani

Urne aperte per i ballottaggi - duelli centrodestra/centrosinistra : caccia ai voti grillini : Seggi aperti dalle ore 7 per i ballottaggi nei 136 comuni chiamati al rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Di questi, sono 124 i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e 12 quelli con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Due i capoluogo di Regione al ballottaggio: Potenza e Campobasso; 13 quelli di provincia al ballottaggio: Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Biella, Verbania, ...

Ballottaggi - Urne aperte in Italia : 17 Comuni al voto ?in Campania : Oggi il Ballottaggio per l'elezione dei sindaci in 17 Comuni della Campania: 3 in provincia di Avellino, 4 in provincia di Caserta, 5 in provincia di Napoli e 5 in provincia di Salerno....

Ballottaggi - oggi Urne aperte in 136 comuni : la guida al voto : Sono 15 i capoluogo di provincia interessati al Ballottaggio delle elezioni amministrative: le sfide nelle principali città...

M5S a pezzi - Di Maio chiede un voto di conferma : domani Urne aperte su Rousseau : A due giorni dalla disfatta alle europee le crepe nel M5S si aprono l’una dopo l’altra. Costringendo Luigi Di Maio a un supplemento di riflessione sul suo ruolo di capo politico e a un nuovo vertice ristretto ai fedelissimi (i capigruppo D’Uva e Patuanelli, i ministri Fraccaro e Bonafede). Paragone annuncia le sue dimissioni. Direttorio da votare sulla piattaforma Rousseau...

Matteo Salvini - denuncia-choc a Urne aperte : "Tentativo di sabotaggio contro la Lega" : Nel bel mezzo del voto, a urne aperte per le Elezioni Europee, piove l'accusa di Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno e vicepremier leghista punta il dito su Twitter, dove premette: "Avete già votato? E da dove? Scrivetelo nei commenti". Ed eccoci poi all'accusa: "Pensate che pur di danneggiare

Europee - comunali e regionali in Piemonte : Urne aperte fino alle 23 : L’ora “X” è scattata. alle 7 si sono aperti ufficialmente i seggi. Rimarranno aperti sino alle 23. Si vota per

Europee - governo appeso al voto : Urne aperte dalle 7 : ROMA Si vota per l?Europa e sull?Europa, ma in realtà oggi 51 milioni di italiani decideranno indirettamente anche la sorte del governo giallo-verde. Oltre a stabilire chi...

Europee - governo appeso al voto : Urne aperte dalle 7 : ROMA Si vota per l?Europa e sull?Europa, ma in realtà oggi 51 milioni di italiani decideranno indirettamente anche la sorte del governo giallo-verde. Oltre a stabilire chi...

Elezioni - Urne aperte dalle 7 : in Italia 51 milioni chiamati al voto per eleggere 76 eurodeputati e oltre 3800 sindaci : Più di 50 milioni di Italiani saranno chiamati alle urne per eleggere 76 deputati del Parlamento europeo e oltre 3.800 sindaci. I piemontesi dovranno eleggere il Consiglio e il presidente della Regione. In tutta Italia, gli scrutatori hanno già preparando le schede, messo a posto le cabine e fatto le punte alle matite. Tutto è pronto. Le Elezioni europee decideranno l’allineamento politico dell’Unione nei prossimi cinque anni: la ...

Elezioni - Urne aperte dalle 7 : in Italia 51 milioni al voto per eleggere 76 eurodeputati e i sindaci di oltre 3800 Comuni : Più di 50 milioni di Italiani saranno chiamati alle urne per eleggere 76 deputati del Parlamento europeo e oltre 3.800 sindaci. I piemontesi dovranno eleggere il Consiglio e il presidente della Regione. In tutta Italia, gli scrutatori hanno già preparando le schede, messo a posto le cabine e fatto le punte alle matite. Tutto è pronto. Le Elezioni europee decideranno l’allineamento politico dell’Unione nei prossimi cinque anni: la ...

Elezioni - Urne aperte dalle 7 : 51 milioni di italiani al voto per eleggere 76 eurodeputati e i sindaci di oltre 3800 comuni : Più di 50 milioni di italiani saranno chiamati alle urne per eleggere 76 deputati del Parlamento europeo e oltre 3.800 sindaci. I piemontesi dovranno eleggere il Consiglio e il presidente della Regione. In tutta Italia, gli scrutatori hanno già preparando le schede, messo a posto le cabine e fatto le punte alle matite. Tutto è pronto. Le Elezioni europee decideranno l’allineamento politico dell’Unione nei prossimi cinque anni: la ...

Elezioni Europee 2019 - Malta - Lettonia - Slovacchia/ Risultati in diretta : Urne aperte : Elezioni Europee 2019, oggi si vota a Malta, nonché in Lettonia e in Slovacchia: i Risultati in diretta. urne aperte da questa mattina

Europee - exit poll Olanda : il sovranista Wilders rischia di restare senza seggi. Urne aperte in Irlanda e Repubblica Ceca : Il partito anti-immigrazione di Geert Wilders (Pvv), pronto ad allearsi con la Lega e le altre formazioni del fronte sovranista, rischia di non ottenere neppure un seggio al Parlamento europeo. Rispetto alla rilevazione di Ipsos che gli attribuivano un seggio, un secondo exit poll sulle elezioni Europee in Olanda, quello del GeenPeil, non attribuisce al Pvv neanche una poltrona. Dopo Gran Bretagna – su cui però non sono disponibili ...

Urne aperte per la “nuova” Europa - 427 milioni di elettori al voto. Oggi tocca ai britannici : Fra Oggi e il 26 maggio, quasi 427 milioni di cittadini dell'Ue (per la precisione 426.828.171) saranno chiamati a votare nei 28 Paesi membri per rinnovare il Parlamento europeo, eleggendo 751 eurodeputati. Si vota il 23 maggio in Olanda e Regno Unito, il 24 maggio in Irlanda, il 24 e 25 maggio in Repubblica ceca, il 25 maggio in Lettonia, Malta e Slovacchia, e il 26 maggio in tutti gli altri Paesi, Italia compresa. Parteciperà anche il Regno ...