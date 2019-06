Scontro frontale | tre morti e due feriti

Ex ilva - Emiliano : a Governo pronti a Scontro frontale : La Regione Puglia aveva più volte detto che l'acquisto di ilva da parte di ArcelorMittal rischiava di essere una semplice acquisizione di quote

Ravenna - Scontro frontale tra auto e camion : muoiono due giovani - un terzo è grave : La tragedia sulla Strada Statale 16 Adriatica, nel territorio del comune di Cervia. Le due vittime sono un 30enne che era alla guida della vettura e un 26enne che era sui sedili posteriori. Estratto vivo e immediatamente soccorso invece l'altro ragazzo coinvolto, un 27enne che viaggiava sul sedile passeggero della stessa auto.Continua a leggere

Sardegna - Scontro frontale tra due auto a Samassi : muore una donna di 48 anni : Non c’è stato nulla da fare per Raffaella Steri, una quarantottenne di Serramanna rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio a Samassi, nel Sud Sardegna. Per motivi ancora da chiarire, due auto si sono scontrate frontalmente sulla circonvallazione che dal centro abitato di Samassi porta verso Serramanna. L’impatto è stato violentissimo tanto che le due auto ne sono uscite semidistrutte e ad avere la peggio è ...

Sardegna - Scontro frontale tra due auto : muore un 51enne forse per arresto cardiaco : Una sbandata improvvisa poi l’impatto con un’altra auto. Le due vetture ridotte ad un ammasso di lamiere fumanti, ieri mattina lungo la strada provinciale 108, che da Gonnesa conduce a Portoscuso. Uno dei conducenti, Pierpaolo Bartolini, 51 anni, guardia giurata di Iglesias, è morto dopo circa un’ora dal terribile incidente proprio al Pronto Soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia. forse a togliergli la vita un arresto cardiaco. La conducente ...

Riprende il processo per lo Scontro frontale tra treni in Puglia : Riprende nell'aula bunker del carcere di Trani il processo ai 18 imputati coinvolti - a vario titolo - nell'incidente ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 sul binario unico Andria-Corato della Ferrotramviaria, che provocò 23 morti e 51 feriti tra pendolari e personale. Si tratta della seconda udienza del dibattimento davanti al Tribunale collegiale (presidente Giulia Pavese), iniziato l'11 aprile nell'aula di Corte d'Assise. Il ...

M5S - dopo Siri si alza lo Scontro : attacco frontale a Salvini : Nell'epoca della politica dei social e dei selfie, la notizia rivelata dal Messaggero che Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono 'defollowati' su Instagram ha il suo peso. Misura la temperatura dello scontro sul caso ...

Scontro frontale in galleria Napoleone - due feriti : La Spezia - Scontro frontale all'interno della galleria Napoleone che collega al quartiere di Fossitermi e Chiappa alle 17 di oggi pomeriggio. Il bilancio è di due feriti e la dinamica è in fase di ...

Giovane donna morta nello Scontro frontale - indagato per omicidio stradale 22enne di Montereale : L'Aquila - È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il Giovane che era alla guida dell'auto che ha provocato l'incidente avvenuto sulla strada di collegamento tra Pizzoli e Cagnano Amiterno, incidente che ha causato la morte sul colpo di Serena Durastante A fare scattare gli arresti del Giovane M.M. 22 anni di Montereale (L'Aquila), sono stati gli esami dal quale è emerso un tasso alcolemico molto ...

Scontro frontale sulla statale per Pizzoli - morta giovane di Cesaproba : L'Aquila - Una brutta notizia ha risvegliato questa mattina gli abitanti di Cesaproba, in uno Scontro frontale avvenuto intorno alla 5,30 ha perso la vita S.D. una giovane donna di 32 anni. L'incidente si è verificato sulla statale 260, sul rettilineo che conduce a Pizzoli, all'altezza del bivio per Teora ai carabinieri giunti sul posto ora tocca ricostruire la dinamica. La donna stava dirigendo, a bordo della sua Fiesta, da ...

Torino - Scontro frontale tra auto : Mattia muore a 22 anni - 5 i feriti tra cui 2 bambine : Incidente mortale in via Debouchè, sul cavalcavia sopra la tangenziale sud, a Nichelino, in provincia di Torino. Un ragazzo di 22 anni, Mattia Spinelli, è morto e altre cinque persone, tra cui due minorenni, sono rimaste ferite nello scontro frontale tra una Honda Civic e una Bmw X3. Ancora da chiarire le cause, ma è possibile che all'origine dell'impatto ci sia una mancata precedenza.Continua a leggere