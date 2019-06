Montagna | Pordenone | salvato l’escursionista disperso ieri sulla Forcella della Lama

meteoweb.eu

(Di domenica 9 giugno 2019) Si è concluso questa mattina con un lieto fine l’intervento di ricerca dell’escursionista quarantenne di Brugnera () di cuii familiari avevano segnalato il mancato rientro a casa da una gita in. L’uomo è stato ritrovato questa mattina alle 8.10 durante una delle perlustrazioni con l’elicotteroProtezione Civile che stava portando in quota le squadre di soccorso per la ricerca. Stanco e provato dalla notte in bianco, l’uomo era comunque in discrete condizioni di salute. Si trovava sotto la(Cimolais), in un punto fuori dalla traccia del sentiero 370 che collega il rifugioattraverso Casera Roncada a Casera Bregolina Grande. Quest’ultima era stata raggiuntain giornata dall’escursionista, che era assieme al suo cane Border collie e che stava effettuando il rientro a casa lungo lo ...

