Mirrorless Panasonic | le migliori da comprare

chimerarevo

(Di domenica 9 giugno 2019) Le fotocamerestanno riscuotendo un grande successo nel settore della fotografia e del videomaking per la loro ottima qualità affiancata da dimensioni compatte. Leoffrono un punto di riferimento in questo settore in quanto sono leggi di più...

tecnogazzetta : In arrivo da @PanasonicItalia la prima mirrorless full-frame in grado di girare video di qualità cinematografica an… - Photojournal_it : #Lumix G90: la nuova piccola mirrorless messa alla prova - #changingphotography #panasonic - steve_ventu : #Panasonic #Lumix S1H, la prima #mirrorless al mondo con #video in 6K - -