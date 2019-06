Milano | svastiche e scritte naziste su strade e muri del liceo classico Parini

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) “White aryan resistance”, “Resistenza bianca ariana”, “Arthur trema il fascio è qui per te”, “Duce” e poi, croci celtiche e simboli nazisti. Sono le parole e i segni disegnati nella notte suie sulla strada del, lo storicodi. Sull’asfalto, sulla scritta “antifascista” una croce ha tolto “anti”. Sulla vicenda aprirà un fascicolo Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo milanese. Per ora, si ipotizza solamente il reato di imbrattamento. La Digos sta analizzando i video delle telecamere della zona per individuare i responsabili. “Quella che ieri era una strada di festa oggi si è trasformata in un luogo di violenza e fascismo. È inammissibile che tali atti continuino a ripetersi davanti agli occhi tutti, nell’indifferenza totale”, ha scritto ...

