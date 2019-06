Finals NBA – Via libera dei medici per Kevin Durant | l’ala di Golden State in campo a

sportfair

(Di domenica 9 giugno 2019) Assente da un mese per infortunio, l’ala dei Warriors ha avuto il viaper tornare inper Gara-5 dellepotrebbe ritrovarein Gara-5 delleNBA, in programma domani a Toronto. Assente da oltre un mese per infortunio, l’ala dei Warriors ha ricevuto il viadaiper tornare ad allenarsi, tentando di rimettersi in forma per il match decisivo che potrebbe consegnare il successo ai Raptors. Quest’ultimi si trovano al momento sul 3-1 e, vincendo domani sera davanti al proprio pubblico, potrebbero chiudere la serie vincendo l’anello.L'articoloNBA – Viadeiper, l’ala diina Toronto per Gara-5 SPORTFAIR.

