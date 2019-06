Don Giuseppe e il chierichetto a quattro zampe

ilgiornale

(Di domenica 9 giugno 2019) Daniela Uva Domenica mattina, ore 11. Sulla soglia della chiesa, puntuale come ogni settimana, arriva lui. Un «aiutante» molto speciale per donRizzo, parroco della chiesa patronale di San Folco Pellegrino, a Santopadre, provincia di Frosinone. Ilin questione hae un musetto così dolce da aver conquistato tutti i fedeli. Si tratta di un cagnolino color crema, ancora senza nome. Perché lui, come molti altri suoi simili, vive per strada. Da qualche tempo, però, frequenta la parrocchia nella quale ha libero accesso grazie alla sensibilità del prete e di tutte le persone che si radunano per seguire le celebrazioni. Non solo, il cagnolino segue la messa sull'altare, proprio dietro don. Rimane fermo per tutta la messa, in assoluto silenzio, ascoltando le parole del suo nuovo amico umano. Come se potesse capirle. Il primo ingresso è ...

