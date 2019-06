“Cristiano dammi un abbraccio” | la reazione di CR7 è sorprendente VIDEO

sportfair

(Di domenica 9 giugno 2019) Cristiano Ronaldo sa come rendere felici i suoi fan: il gesto nei confronti del suo baby-tifoso è speciale Cristiano Ronaldo è amatissimo in tutto il mondo: l’attaccante portoghese sa come far felici i suoi fan e spesso regala loro dei momenti davvero unici. Pronto per la finalissima di Nations League, nella quale il Portogallo affronterà l’Olanda, CR7 ha compiuto un gesto commovente: a bordo strada, un dolcissimo bambino ha incitato il suo idolo ad abbracciarlo, con una scritta davvero tenera su un cartellone. Cristiano Ronaldo ha dunque chiesto all’autista di fermare il pullman sul quale viaggiava con tutta la sua squadra per permettere al bambino di salire, abbracciarlo e fare una foto con lui. Una scena davvero commovente: il gesto di CR7 è da applausi. >>> PER IL>>> Cristiano Ronaldo regala un momento unico ad un bambino speciale ...

ilcurre : 'Dammi un abbraccio'. Cristiano #Ronaldo fa fermare il bus per regalare un sorriso al bimbo malato. Il video #CR7… - EmanueleKiav : Respect 'Dammi un abbraccio'. E CR7 fa fermare il bus per salutare il bimbo malato - Italia_Notizie : 'Dammi un abbraccio'. E CR7 fa fermare il bus per salutare il bimbo malato -