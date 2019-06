Borderscape di Raul Eduardo Rodriguez

abruzzo24ore.tv

(Di domenica 9 giugno 2019) L'Aquila - Diventerà “”, ma prima era “Borderland”: una performance di RaùlRodrìguez che verrà ripresa da Luca di Giacomantonio, direttore di Abruzzo24ore.tv e trasmessa in diretta presso Sharky Art Gallery, domenica 9 Giugno alle ore 18.00. Nel settembre 2018 l’artista aveva costruito “Borderland-Mediterraneo”, nel Fossato di Lucoli, un’istallazione che ci era stata raccontata da nove obiettivi fotografici diversi, ognuno dei quali si era concentrato su un particolare diverso dell’opera. Si trattava di una dolorosa rappresentazione delle barche che, in balìa di venti ed eventi, solcano il Mediterraneo alla ricerca di speranza; oggi siamo nuovamente di fronte questa installazione e la troviamo cambiata, consumata, quasi affaticata. Oggi la gabbia è rovesciata, i rami spezzati, i colori sul mare in plastica sono sbiaditi, così ...