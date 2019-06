Minibot bocciati da Tria | Parere negativo |Di Maio e Salvini in coro

tgcom24.mediaset

(Di sabato 8 giugno 2019) Il ministro dellʼEconomia si allinea a Draghi: "Se creiamo nuovo debito non servono, se sono nuova valuta sono illegali". Ma i due vice premier lo criticano: "Se lo strumento per pagare le imprese non è il, il Mef ne trovi un altro"

