Inter | Conte avrebbe chiamato i senatori per chiedere di Mauro Icardi

Inter - Asamoah : “Conte ti dice le cose in faccia - Allegri invece…” : E’ cresciuto tanto alla Juve, grazie a Conte. Lo stesso tecnico che ha adesso riabbracciato all’Inter. Asamoah parla dell’arrivo del nuovo tecnico e fa dei paragoni anche abbastanza importanti con Allegri, ormai ex allenatore bianconero. Ecco le parole del calciatore a GhGossip. “Ogni tecnico ha un suo credo. Conte è uno che non molla mai, vuole vincere tutte le partite. Anche dopo aver vinto lo scudetto con ben sei ...

Inter - prima delusione per Antonio Conte? Il Liverpool piomba su Pepe del Lille : 80 milioni : prima, possibile delusione per l'Inter targata Antonio Conte. Il futuro di Nicolas Pepe, giovane attaccante ivoriano del Lille seguito dal duo Marotta-Ausilio dovrebbe essere infatti al Liverpool. Secondo quanto riferisce l'Equipe, infatti, i Reds freschi vincitori della Champions League sarebbero p

Inter - Javier Zanetti : “Con Conte torneremo ad essere protagonisti” : Il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del nuovo corso dell’Inter con l’arrivo di Antonio Conte in panchina: “C’è grande entusiasmo, siamo consapevoli di avere una grandissima opportunità. Ho parlato tanto con Antonio, garantiamo tanto lavoro e dobbiamo aspettarci un’Inter che possa tornare a essere protagonista“. Inter, Conte entusiasta: “Vi spiego i motivi ...

Inter - Javier Zanetti accoglie Conte : “siamo consapevoli di avere una grandissima opportunità” : Il vice-presidente dell’Inter ha parlato dell’arrivo di Conte sulla panchina nerazzurra, esprimendo il proprio personale punto di vista L’Inter ha scelto Antonio Conte per provare ad alzare l’asticella in campionato, avvicinandosi ulteriormente alla Juventus e Contendergli lo Scudetto. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Una scelta condivisa da tutti i dirigenti nerazzurri, compreso il vice-presidente Javier Zanetti, ...

Beppe Bergomi su Antonio Conte : "Un nuovo Trapattoni. Ma occhio a questa Inter" : Gli occhi di Beppe Bergomi sono al Mondiale Under 20, in onda su Sky (domani nei quarti Italia-Mali ore 18.30), ma il cuore dello «Zio» è sempre per la sua Inter che in questi giorni sta prendendo le misure al metodo-Conte. Bergomi, l' ha sorpresa l' arrivo dello «juventino» Antonio Conte sulla panc

Inter - Conte entusiasta : “Vi spiego i motivi che mi hanno spinto ad accettare” : Da qualche giorno è il nuovo allenatore dell’Inter. Antonio Conte è voglioso di cominciare la sua avventura in nerazzurro. E lo ha fatto apertamente capire in un’Intervista a GQ, in cui ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere la squadra milanese. Ecco le sue parole. “Io devo lavorare, e tanto. È una necessità che ho nel mio dna. La presenza di Marotta ha certamente aiutato nella scelta di venire ...

Antonio Conte : «Non vedo l'ora di riportare l'Inter dove le compete» : «Non vedo l’ora di riportare l’Inter dove le compete. Si aspettano molto da me, gli interisti. E fanno bene». Parla Antonio Conte, protagonista della copertina del nuovo numero di GQ Italia. Il grande allenatore, ex CT della Nazionale, ha scelto GQ, il brand di Condé Nast Italia che da 20 anni declina le passioni maschili, per raccontarsi in un’intervista esclusiva dal titolo: Perché ho scelto l’Inter e da una serie di scatti di Pablo ...

Inter - Antonio Conte fa impazzire i tifosi : “torneremo a lottare per lo scudetto - lavorerò tanto per questo” : Antonio Conte fa impazzire i tifosi dell’Inter: l’ex CT della Nazionale pronto a riportare i nerazzurri in lotta per lo scudetto In casa Inter è ufficialmente iniziata l’era Antonio Conte. L’ex CT della Nazionale è un profilo di alto livello, sul quale la dirigenza nerazzurra punta fortemente per tornare ai vertici del calcio italiano. Conte ne è consapevole e in una recente Intervista rilasciata a GQ ha subito ...

Inter - rumors dalla Spagna : Conte avrebbe chiesto Bale : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri seguiranno le indicazioni del nuovo tecnico, Antonio Conte, ufficializzato la settimana scorsa. Il club potrà muoversi con maggiore libertà essendo uscito dal settlement agreement e, dunque, libero dai vincoli del fair play finanziario. L'ex allenatore del Chelsea ha avuto un vertice di mercato con i dirigenti, su tutti Piero Ausilio e ...

Inter - Icardi vorrebbe un colloquio con Steven Zhang e Antonio Conte : In casa Inter a tenere banco è sempre il futuro di Mauro Icardi. La stagione del centravanti argentino è stata sicuramente negativa e a dimostrarlo c'è lo score, che recita undici reti in campionato. Non solo i numeri, però, testimoniano l'annata insufficiente visto che Maurito spesso è stato al centro delle polemiche. In particolar modo a partire da febbraio, quando il club ha deciso di togliergli la fascia di capitano per affidarla a Samir ...

Gareth Bale - l'indiscrezione da El Chiringuito : Conte vorrebbe il gallese all'Inter : Arriva dalla Spagna un'indiscrezione di mercato che sta già facendo sognare i tifosi nerazzurri. La nota emittente televisiva El Chiringuito TV ha pubblicato un tweet che rivelerebbe l'interesse di Conte per Gareth Bale. La fonte è nota per la vicinanza al club di Madrid e per aver anticipato colpi clamorosi di mercato negli anni passati come ad esempio quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Tra l'esterno gallese ed i blancos non c'è più ...

Bergomi su Conte : “è un grande colpo ma l’Inter non è la Juve” : “Conte all’Inter e’ un grande colpo”. Sono le dichiarazioni dell’ex capitano nerazzurro, Beppe Bergomi, a margine della presentazione del palinsesto estivo di Sky Sport. “Conte e’ un grande professionista, me ne parlano tutti un gran bene. Pirlo in assoluto e’ quello che mi ha raccontato le cose migliori, ovvero che si sarebbe buttato nel fuoco per lui – ha spiegato lo “Zio” ...

Il Napoli punta Lukaku e sfrutta il ‘Decreto Crescita’ : l’Inter però si gioca la carta Conte : Il Napoli interessato a Romelu Lukaku per l’attacco, ma l’Inter resta in vantaggio: il giocatore vorrebbe lavorare con Conte e i nerazzurri potrebbero sfruttare la cessione di Icardi Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, la Serie A è diventata ancora più appetibile. Il campionato italiano stuzzica nuovamente i top player come in passato e non sarebbe un’utopia vedere Romelu Lukaku in Italia. l’Inter avrebbe incassato il sì del giocatore, ma ...

Conte pronto a costruire un'Inter da scudetto : Dzeko sarebbe ad un passo - sogno Lukaku : L'Inter sta iniziando a pianificare la prossima sessione di calciomercato insieme al suo nuovo allenatore, Antonio Conte. L'ex tecnico del Chelsea è stato ufficializzato meno di una settimana fa e ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione. Cifre importanti che testimoniano le ambizioni di Suning che potrà mostrare la propria potenza economica in estate. Il club nerazzurro, infatti, uscirà ...