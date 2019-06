Impiegati pubblici in piazza Landini | Non escludiamo sciopero generale

blogo

(Di sabato 8 giugno 2019) I lavoratori della pubblica amministrazione sono scesi inoggi a Roma per far sentire la propria voce al governo di Giuseppe Conte e chiedere un vero cambiamento, a lungo promesso dai vertici dell'esecutivo e mai davvero arrivato nonostante le misure già introdotte. Quello che i dipendenti chiedono a gran voce, supportati dalle principali sigle sindacali, è il rinnovo dei contratti e un piano di assunzioni nella pubblica amministrazione. La segretariadella Cisl, Annamaria Furlan, in testa al corteo di Roma, ha affermato:Ancora niente. Tante promesse e dichiarazioni ma zero fatti. Per questo oggi migliaia di lavoratori protestano, per cambiare la linea del governo. Siamo già in ritardo, servono risposte pronte.Stesso tono adottato da Maurizio, segretariodella Cgil:Siamo qui per chiedere un cambiamento vero: bisogna invertire la ...

zazoomblog : Roma gli impiegati pubblici scendono in piazza Landini: Non escludiamo sciopero generale - #impiegati #pubblici… - edoardogheza : @matteosalvinimi MATTEO SPERO CHE TU SAPPIA CHE LA LEGA HA FATTO APPROVARE UN EMENDAMENTO ALLA LEGGE 26/2019 ART 23… - RiccardoCeglia : RT @CivicraziaItaly: Il curioso caso del comune bergamasco di Foppolo, un paesino di 185 anime, 1508 m.l.m.: per anni il territorio nel qua… -