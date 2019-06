Giornata degli Oceani | la biologa Marzia | «Il mare mi fa sentire un’esploratrice»

Giornata mondiale degli Oceani : la bellezza fa rima con acqua : Aqua Réotier di L'OccitaneGiornata mondiale degli Oceani: la bellezza che fa rima con acquaAqua Glow Super Concentrate di BiothermAqua Intense 72h di Rilastilacqua di Fiori di Sakura di JowaéWater Lip Stain di ClarinsMoisture Boost di TonyMolyacqua idratante di ArangaraMaschera corpo detossinante di Alma K.Aqua Bomb Jelly Cleanser di Belifacqua idratante delle Dolomiti di DolomiaCalendula Serum-Infused Water Cream di Kiehl'sWater Drop Idratante ...

La Giornata Mondiale degli Oceani 2019 celebra la parità di genere nella tutela ambientale : Il focus centrale della Giornata Mondiale degli Oceani 2019 è l'importanza della parità di genere nella conservazione dell'ambiente marino e nell'uso sostenibile delle sue preziose risorse. Moltissime iniziative in tutto il mondo saranno dedicate al tema dell'inquinamento da plastica, divenuto una vera emergenza globale.Continua a leggere

Fifa 19 : la lista completa degli obiettivi settimanali sempre agGiornata! 3 TOTS e 3 FUT Swap disponibili! : Introdotti per la prima volta nella scorsa stagione gli obiettivi settimanali di Fifa 19 permettono di ottenere in maniera piuttosto semplice premi come pacchetti e card speciali. A differenza degli obiettivi giornalieri che sono diversi da utente ad utente, quelli settimanali sono invece comuni (al netto di alcune piccole differenze) per tutti. In questo articolo, […] L'articolo Fifa 19: la lista completa degli obiettivi settimanali ...

Giornata degli Oceani : stop alla pesca a strascico nel Canale di Otranto : Istituire una zona di restrizione alla pesca a strascico nel Canale di Otranto, applicando le stesse misure adottate nella Fossa di Pomo in Adriatico nel Canale di Otranto, visto i risultati positivi ottenuti. E’ l’appello che nella Giornata mondiale degli Oceani lancia al governo la campagna internazionale Adriatic Recovery Project, coordinata da MedreAct. Non sono solo i ricercatori, ma i pescatori a toccare con mano gli effetti ...

Giornata Mondiale Ambiente - WWF : “Abbiamo alterato il 75% delle terre emerse e il 66% degli oceani” : La vitalità, le capacità di resilienza dei nostri sistemi naturali sono la base fondamentale della salute, del benessere e dello sviluppo dell’umanità. Distruggere, inquinare e rendere sempre più vulnerabile la natura significa procurare un danno enorme a noi stessi e alle generazioni future. Questo è il messaggio centrale che caratterizza la Giornata Mondiale dell’Ambiente 2019, quest’anno focalizzata sui killer “silenziosi” dell’inquinamento ...

Giornata mondiale degli Oceani : Life Beyond Plastic - onde di cambiamento per salvare il mare : Gli Oceani e i mari ricoprono oltre i tre quarti del nostro pianeta e sono un patrimonio essenziale per la vita dell’uomo: ospitano numerose forme di vita, influiscono in maniera determinante sul clima, sono un’importante fonte di cibo, prosperità economica, benessere sociale e culturale. Purtroppo tutto questo è in pericolo: ogni anno tra i 5 e i 13 milioni di tonnellate di Plastica finiscono nei mari, causando l’80% dell’inquinamento ...

Canottaggio – Europei Assoluti : buon avvio degli azzurri a Lucerna - tutti i risultati della prima Giornata : Ottimi i risultati ottenuti dagli equipaggi azzurri al termine della prima giornata degli Europei Assoluti di Canottaggio in scena a Lucerna L’Italia del DT Francesco Catteneo, al termine della prima giornata degli Europei Assoluti – in svolgimento a Lucerna (Svizzera) con 36 nazioni partecipanti – passa il turno in 9 specialità olimpiche (Senior: singolo maschile, due senza maschile e femminile, doppio maschile e femminile, quattro di ...

Milano : la Giornata dei pro e degli 'anti' Salvini : Le strade di Milano oggi sono state il teatro del momento divisivo che sta vivendo il Paese. Da una parte Salvini e i sovranisti europei e dall'altra gli anti-Salviniani, che hanno fatto tutto il possibile per tentare di disturbare la giornata organizzata per celebrare la campagna elettorale della Lega. Il popolo dei sovranisti ha sfilato da Porta Venezia fino in Piazza Duomo, dove il Ministro ha tenuto il comizio conclusivo ...

Quote Serie A - Giornata 37 : in vista degli ultimi aggiustamenti di classifica - William Hill schiera le sue Migliori Quote : Quote Serie A – Grande attesa per la trentasettesima giornata di Serie A, con alcuni verdetti già emessi ma entusiasmanti sfide ancora da chiudere in ottica salvezza e qualificazione per Champions ed Europa League. Si inizia con Udinese – Spal, con i ragazzi di Tudor che dovranno per forza fare bottino pieno, visto il rischio retrocessione. Gli avversari biancocelesti, invece, saldamente ancorati a metà classifica, possono scendere ...

Adunata degli Alpini a Milano : la Giornata tra le "Penne nere". FOTO : Adunata degli Alpini a Milano: la giornata tra le "Penne nere". FOTO Continuano i numerosi eventi previsti nel weekend per celebrare le truppe da montagna dell'esercito. Ieri il sindaco Beppe Sala è intervenuto alla sfilata "bandiera di Guerra". Oggi Matteo Salvini ha assistito al concerto a Palazzo ...

Il 5 Maggio la Giornata Mondiale della Risata : il riso abbonda sulla bocca degli amanti : In occasione della Giornata Mondiale della Risata, che ricorre ogni prima domenica di Maggio, Ticket to Love, la campagna dedicata al benessere sessuale di IBSA Farmaceutici Italia, esalta i benefici che derivano dalla buona attività sessuale, tra i quali, appunto, la Risata. “Il riso è una attività tipicamente umana. Noi non mostriamo i denti per dimostrarci aggressivi, ma per comunicare proprio il contrario. Ridere serve ad abbassare le ...

Una Giornata a Movieland Park : al via la stagione degli eventi nerd! : Sommergibile, oceano, tubi che si rompono e secchiate d'acqua: non vi preoccupate, non uscirete asciutti nemmeno da U-571! Impossibile visitare Movieland e non apprezzare i fantastici spettacoli a ...

Imparare "con" gli sbagli : ecco cos'è la Giornata Mondiale degli errori : Pur riconoscendo la fallacia dei nostri sensi, la complessità del mondo e i pregiudizi agiamo talvolta come W ile E. Coyote impegnato nell'inseguimento di Beep Beep: quando crede di averlo finalmente ...