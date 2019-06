Fazio | «Salvini mi ha trasformato in un avversario politico Pronto a ridurmi lo

Fazio punge Salvini : «Mi ha trasformato in un avversario politico. Con 60 milioni di figli dovevo essere proprio io quello?» : Fabio Fazio La stagione di Che Tempo Che Fa è terminata, non l’arringa a distanza tra Fabio Fazio e Matteo Salvini. Il conduttore, che finora ha preferito incassare i ‘colpi’ del Ministro degli Interni, dice la sua sulle attenzioni della politica (o meglio, del politico) nei suoi riguardi: “Vorrei essere ricordato solo come personaggio televisivo, ma Salvini mi ha trasformato in un avversario politico. Vanto 108 ...

Fabio Fazio "cacciato" a Raidue - la sfida estrema a Salvini : "Intanto provo" - lo ha fatto davvero : Si è sempre preso molto sul serio, Fabio Fazio. E oggi che il suo futuro in Rai sta prendendo una brutta piega, con la "retrocessione" ormai decisa da Raiuno a Raidue, il conduttore di Che tempo che fa prova a prenderla sul ridere con qualche gag un po' studiata. Leggi anche: "Ricordategli come fa t

Salvini irride Lerner : 'Lo manderei a reti unificate con Fazio e Saviano' (VIDEO) : Matteo Salvini, con il cambio dei vertici Rai, si era augurato che potesse aprirsi una nuova stagione per l'emittenza pubblica. Al contrario non ha potuto far altro che mostrarsi scettico dal nuovo corso avviato con nomi come quello di Gad Lerner. Da tempo, infatti, considera Gad Lerner una persona nemica della Lega e il fatto che la prima trasmissione del programma 'L'Approdo' sia stata interamente dedicato al Carroccio non ha certo contribuito ...

Matteo Salvini fa traslocare Fabio Fazio su Rai2 : Arriva l’annuncio che era nell’aria da tempo. “Ci rivedremo su Rai2, pare. L’importante è essere considerati una risorsa, non un

Formigli difende Lerner : «Da Salvini attacco indecente». Il vicepremier : «Con lui e Fazio in tv - Lega al 52%» : Corrado Formigli, Piazzapulita I soccorsi a Gad Lerner sono arrivati anche da La7. Precisamente da Piazzapulita, dove ieri sera Corrado Formigli ha espresso solidarietà al colLega dopo gli attacchi rivoltagli da Matteo Salvini per il suo ritorno in Rai. Il conduttore ha stigmatizzato le parole del vicepremier, definendo il suo intervento “indecente“. A fargli eco, Lucia Annunziata. In quelle stesse ore, però, il leader leghista ...

Salvini : "Con Lerner - Fazio e Santoro Lega arriva a 52%. Mi aspettavo di più da Salini" : "A me Lerner va benissimo. Mandiamolo 365 giorni l'anno in tv, mandiamo a reti unificate Lerner, Fazio, Saviano e Santoro la Lega arriva al 52%". Così Matteo Salvini, in Senato ha risposto ieri in tarda serata a chi gli ha chiesto se contro il giornalista ci sia un nuovo editto bulgaro, come denunciato anche da Usigrai e FNSI:Quando mai... Lerner me lo ricordo con i calzoncini corti a fare programmi contro la Lega, non credo sia lui ...

Salvini boccia il Tg1 e su Fazio non molla : «Passa a Rai2? Sempre gli italiani pagano» : Matteo Salvini A Saxa Rubra saranno fischiate le orecchie a qualcuno. Forte del consenso ottenuto alle elezioni europee, ieri sera Matteo Salvini si è presentato in tv e – tra un commento al voto e l’altro – ha tirato una stoccata al Tg1. A Quarta Repubblica, su Rete4, il leader leghista ha sostanzialmente bocciato il notiziario di Rai1, la cui direzione è già considerata vacillante proprio a motivo dei contraccolpi politici a ...

Salvini di nuovo contro Fazio : "Su Raidue? Sempre gli italiani pagano". Critiche anche al Tg1 : Fazio, Sempre Fazio, solo Fazio. L’ossessione di Matteo Salvini non trova tregua nemmeno ora che il conduttore di Che tempo che fa sembra indirizzato verso Raidue. “Ma Sempre gli italiani pagano...”, commenta il leader leghista a Quarta Repubblica, stuzzicato sull’argomento.Fresco di trionfo elettorale, il ministro dell’Interno viene interpellato da Nicola Porro in merito all’addio di Rino Gattuso al Milan. “Ha rinunciato a 11 milioni di ...

Europee : Salvini trionfa - il web irride i suoi presunti detrattori - da Fazio a Gruber : Per la Lega le elezioni Europee sono state un vero e proprio trionfo. Già un anno fa i risultati delle politiche venivano considerati qualcosa di straordinario, considerato che Salvini aveva preso un partito che stazionava attorno al 5% e lo aveva portato fino al 17-18%. Considerando l'intero percorso si può parlare di vero e proprio "miracolo" compiuto dall'attuale leader del Carroccio che si è lasciato alle spalle una tornata di elezioni ...

Che tempo che fa - attaccare Matteo Salvini paga : ascolti pazzeschi per Fabio Fazio : Che tempo che fa supera i 4 milioni di spettatori e, con il 16,9% di share, stravince la prima serata. Successo sui social: con oltre 205mila interazioni totali, si conferma il programma più commentato dell'intera giornata. L'annuncio trionfalistico dello staff di Fabio Fazio è fondato: 4 milioni s

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto e lo striscione contro Fabio Fazio : nel mirino c'è sempre Matteo Salvini : L'ultimo capitolo del botta e risposta a distanza tra Fabio Fazio e Matteo Salvini lo ha scritto Luciana Littizzetto, che durante la puntata di Che tempo che fa del 19 maggio ha costruito una clamorosa messa in scena in studio. La comica ha messo nelle mani del pubblico in studio uno striscione, con

Sbarco Sea Watch - Di Maio apprende la notizia da Fazio e risponde a Salvini : “Evitiamo scontri con la magistratura” : Luigi Di Maio, ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, commenta la notizia dello Sbarco della Sea Watch 3 e le relative parole di attacco di Matteo Salvini contro il procuratore di Agrigento: “La politica delle redistribuzioni è l’unico strumento che abbiamo per governare il fenomeno. Continuiamo su questa strada ed evitiamo scontri con la magistratura che non fanno bene al Paese”. ...

Salvini - 'ossessione Fazio' anche da Giletti : "Disinformazione di qualcuno sulla tv pubblica pagata dagli italiani" : Ormai è un appuntamento fisso, irrinunciabile. Non c’è apparizione televisiva di Matteo Salvini che non contenga una frecciata a Fabio Fazio.E’ successo anche domenica sera a Non è l’Arena, dove il Ministro dell’Interno ha assistito in diretta allo sbarco dei migranti della Sea Watch 3. Una situazione ad alta tensione politica, che però non ha impedito al vicepremier di scagliarsi contro il suo ‘miglior nemico’, non citato ...