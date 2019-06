Cessione Genoa | in arrivo l’offerta di un misterioso Fondo americano | Buffon possibile

Genoa : tra le voci discordanti sulla Cessione spunta un petroliere del Sud Italia : Dopo lo spavento retrocessione, evitata all'ultima giornata, in casa Genoa si continua a parlare della possibile vendita societaria. Tifosi, giornalisti e dirigenti alimentano giorno dopo giorno i rumors sulla cessione. Ma veramente Enrico Preziosi è intenzionato a farsi da parte? La notizia del mandato conferito ad Assietta Spa, prima della fine del campionato, ha acceso i riflettori sul futuro del Genoa. Assietta al lavoro per la cessione La ...

Cessione Genoa - spunta un acquirente : è Andrea Radrizzani - proprietario del Leeds : Fiorentina-Genoa è lo “spareggio” di stasera per non retrocedere. Ma le due squadre, oltre che in campo, vanno di pari passo anche per quanto concerne le questioni societarie. Se i viola sembrerebbero essere passati nelle mani dell’imprenditore italo americano Rocco Commisso, i rossoblu avrebbero ricevuto un’offerta dall’attuale proprietario del Leeds, Andrea Radrizzani. L’indiscrezione arriva dal ...

Salvarsi per evitare il disastro - la Cessione del Genoa per un futuro diverso : Quella di domenica con la Fiorentina sarà una notte da cuori forti per i tifosi del Genoa, con la squadra costretta a fare punti per evitare la retrocessione in Serie B. Si gioca su un campo maledetto per il grifone, che nel 1995 retrocedette sul neutro del Franchi dopo lo spareggio con il Padova. Una partita che i tifosi di vecchia data non hanno dimenticato, tanto da tramandarne il terrore alle generazioni successive. Verso Fiorentina-Genoa: ...

RETROCessione - CHI IN SERIE B?/ Salve Cagliari e Udinese! Testa a testa Genoa-Empoli : La lotta Salvezza per evitare la RETROCESSIONE in SERIE B emette i primi verdetti: Cagliari e Udinese sono Salve. Genoa a rischio sorpasso dall'Empoli.

RetroCessione - chi in Serie B?/ Empoli a rischio : oggi i risultati di Udinese e Genoa : La lotta salvezza per evitare la Retrocessione in Serie B si infiamma già oggi. Empoli a rischio, oggi arriveranno i risultati di Udinese e Genoa.

Assietta ha dei dubbi sulla Cessione del Genoa - inizia l'analisi dei conti : Prima ancora di cominciare ad imbastire possibili trattative per la cessione del Genoa, l'advisor incaricato da Enrico Preziosi vuole approfondire ogni aspetto societario. A partire dai motivi che hanno portato alla deriva le precedenti trattative intavolate dalla proprietà rossoblu per la cessione del club. I manager di Assietta analizzano i conti del Genoa I manager di Assietta spa, capeggiati dal presidente Cornaglia, vogliono analizzare nel ...

Genoa in vendita - ma per la Cessione serve tempo : Genoa tempi cessione – Potrebbe volerci un po’ di tempo per la cessione del Genoa. Nella serata di martedì, il club di Enrico Preziosi, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato di avere «conferito mandato ad Assietta spa, società di consulenza finanziaria specializzata in Corporate Finance, quale advisor per la cessione della Società. A supporto del processo […] L'articolo Genoa in vendita, ma per la cessione serve tempo è stato ...

Cessione Genoa - il club è ufficialmente in vendita : Preziosi nomina un advisor [DETTAGLI] : Difficoltà in campionato, rischio retroCessione, tifosi da tempo in protesta contro Preziosi. L’ambiente in casa Genoa non è dei più tranquilli. Ma circa un’ora fa è stato emesso un comunicato in cui si evince che la società rossoblu è in vendita. Annunciato l’advisor che seguirà l’eventuale Cessione del club. Proprio la nomina di un advisor era una delle condizioni imposte dalla tifoseria in merito alla ...

La Fondazione Genoa potrebbe muoversi per la Cessione del club trovando l'advisor : Il momento che sta vivendo il Genoa è veramente delicatissimo. La permanenza in Serie A è ancora tutta da conquistare e come aveva detto Cesare Prandelli qualche settimana fa ci sarà da lottare fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. Ma a tener banco in casa rossoblu, oltre all'obiettivo della salvezza, c'è anche la contestazione dei tifosi nei confronti del presidente Enrico Preziosi. Pugno duro dei tifosi del Genoa, fiducia finita nei ...

Genoa - Preziosi : "Siamo un club sano". Ma resta l'ipotesi Cessione : Il congedo telefonico di Enrico Preziosi, intervenuto ieri sera a 'Primocanale', che stava trasmettendo in diretta l'assemblea della tifoseria a due passi dalla Lanterna, 'Trovatemi un compratore', ...