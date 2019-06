Bambine Crispr | storia di un pastrocchio scientifico

wired

(Di sabato 8 giugno 2019) (foto: ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images) Cosa passava per la testa di He Jiankui mentre conduceva i primi esperimenti di modifica genetica su un embrione umano? Difficile a dirsi. A voler credere alla sua buona fede, possiamo immaginare che pensasse di cambiare il mondo in meglio. Di migliorare la vita delle sue piccole cavie rendendole immuni all’hiv. E allo stesso tempo, di spalancare le porte a un’autentica rivoluzione genetica. In realtà, lo abbiamo visto, le cose sono andate in modo molto diverso. Criticato unanimemente dalla comunità scientifica. Abbandonato da amici e collaboratori, ha finito per essere confinato e poi censurato dalle autorità cinesi, rivelatesi per l’occasione molto meno permissive del previsto. Da allora ormai è passato qualche mese, hanno continuato ad emergere nuove informazioni sui suoi esperimenti, e la comunità scientifica e le istituzioni internazionali ...

