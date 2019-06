Avellino | fanno un volo di 80 metri finendo in un burrone | salve due ragazze

ilgiornale

(Di sabato 8 giugno 2019) Ignazio Riccio Arrivati in fondo alla scarpata i vigili del fuoco hanno scoperto che in macchina c’erano due, una di 28 anni e l’altra di 26 anni, che miracolosamente erano ancora in vita Quando sono arrivati sul ciglio della strada e hanno guardato in fondo all’auto capovolta non credevano che le persone a bordo di quella che era diventata una carcassa fossero ancora vive. La macchina ha fatto, all’alba di questa mattina, undi 80prima di schiantarsi alla fine della scarpata. I vigili del fuoco non si sono persi d’animo e sono scesi giù per soccorrere i malcapitati. L’incidente, che ha visto coinvolta una sola vettura, uscita fuori strada, è accaduto a Nusco, in provincia di. Arrivati in fondo ali soccorritori hanno scoperto che in macchina c’erano due, una di 28 anni e l’altra di 26 anni, residenti in città, che ...

FioriEmanuele : Abitano ad Avellino e fanno le spagnole - cyMfZLsbu7B5blp : Chat italia sesso, luogo sesso avellino. Video che fanno sesso pompino sul treno. -