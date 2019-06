Asteroide potrebbe colpire la Terra | è vero?

retemeteoamatori

(Di sabato 8 giugno 2019) In molti ci avete fatto questa domanda in merito a quanti riportato nei giorni scorsi da alcuni quotidiani, la possibilità che unlaentro la fine dell’anno. L’oggetto in questione si chiama 2006 QV89, ed è stato scoperto nell’agosto del 2006 dal Catalina Sky Survey, è classificato nella categoria dei PHAs, ovquella che raccogli gli asteroidi potenzialmente dannosi per la). Questostando ai calcoli che sono stati fatti per capire la sua orbita, dovrebbe passare a 7.9 volte la distanza-Luna il giorno 5 settembre 2019. Il rischio d’impatto con il nostro pianeta è pari allo 0.13%, ov1 su 7300 secondo l’ESA (Agenzia Spaziale Europea). Inutile preoccuparsi, ma naturalmente l’rimane sotto osservazione da parte dei vari astronomi. L'articolo...

