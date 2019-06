“Per ora è impossibile” Il verde Lamberts esclude l’alleanza con il M5S

Tav - Conte : “Per ora per me sconveniente. O si trova intesa con Ue e Francia - oppure la strada è segnata” : “Se dovessi decidere oggi sull’Alta velocità Torino-Lione, io non la farei, non la trovo conveniente. Ma mi trovo in fase di attuazione, quindi o trovo un’intesa con Commissione europea e Francia o il percorso del Tav è bello e segnato“. A rivendicarlo il premier Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “C’è un contratto di governo – ha esordito sull’alta ...

Tram deragliato a Roma - la prima ipotesi : “Perdita d’acqua ha ammalorato i binari” : Possibile manutenzione non corretta ai binari della linea Tram. In più, dubbi sulla qualità della “sabbia frenante” dei convogli. E nuovo materiale in arrivo a integrare gli atti dell’inchiesta della Procura di Roma sui guasti del trasporto pubblico capitolino. Un procedimento, quest’ultimo, che contempla anche l’ipotesi di “sabotaggio”, richiamato più volte dalla sindaca Virginia Raggi. Complice la giornata festiva, in Atac non c’e’ ancora ...

Lui - lei - “Persone normali” che vogliono smettere di amarsi per amare ancora : Quando Marianne e Connell, liceali, finiscono di fare l’amore, la prima volta che lo fanno, lei dice a lui “Mi piaci un sacco” e lui, che ricambia e ricambierà per molti anni a venire, forse per sempre, e di certo sempre di più, si sente “sopraffatto da una gradevole desolazione”. Era già “La Saling

Antonio Conte all’Inter - il video annuncio del nuovo tecnico : “Perché io? Stessa fame e stesso coraggio. Ora tocca a me” : “Finalmente si ricomincia. Di motivi ne ho tanti, anche troppi. E di sfide davanti a me altrettante, ma non vedo l’ora”. Queste le parole pronunciate da Antonio Conte nel video di presentazione in nerazzurro. E a chi si chiede perché proprio lui, l’ex tecnico bianconero risponde: “Perché proprio io? Perché condividiamo la Stessa ambizione, il coraggio, la fame e la determinazione. Ora tocca a me, ci sono ...

Oradei sulla lite con Veera : “Periodo difficile - Osvaldo non c’entra” : Ballando con le Stelle: Stefano Oradei e Veera Kinnunen stanno vivendo un momento difficile A una settimana dal chiarimento a Ballando con le Stelle, continua a far notizia la lite tra i ballerini Stefano Oradei e Veera Kinnunen. Fidanzati da dieci anni i due hanno avuto un lungo diverbio in strada, prontamente immortalato da alcuni […] L'articolo Oradei sulla lite con Veera: “Periodo difficile, Osvaldo non c’entra” ...

Trono Over - Michele ancora contro Armando : “Persona meschina” : Trono Over, Michele ancora contro Armando: “Volgare, meschino e mediocre” Michele Loprieno, dopo aver lasciato il Trono Over, ha voluto chiarire al magazine di Uomini e Donne i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi. Più che qualcosa, ha affermato, qualcuno lo ha portato a prendere questa decisione. Il […] L'articolo Trono Over, Michele ancora contro Armando: “Persona meschina” ...

Sebastian Vettel F1 - GP Spagna 2019 : “Perdiamo tempo nelle curve lente - stiamo lavorando tanto. Vediamo come va domani” : Sebastian Vettel non è riuscito a esaltarsi durante le prove libere del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha chiuso il secondo turno a tre decimi di distacco da Valtteri Bottas, pagando dazio dalle Mercedes sia sul giro secco che in simulazione di passo gara. Le Rosse sono in difficoltà nonostante i tanti aggiornamenti portati a Barcellona, il Cavallino Rampante soffre tantissimo nel terzo settore dove le ...

Chelsea - Sarri sul possibile ritorno in Italia : “Per ora no…” : Sono tante le squadre interessate a Maurizio Sarri, anche e soprattutto in Italia ma il futuro dovrebbe essere ancora al Chelsea come spiegato dallo stesso allenatore dopo la finale di Europa League conquistata. “Un ritorno in Italia? Per ora no”, le sue dichiarazioni rilasciate dopo il successo ai rigori sull’Eintracht e riportate dal sito di Sky Sport. “Era palese che se non avessimo segnato nel primo tempo le ...

Salvini “spazza” ancora : “Per Napoli girano 12mila criminali” : Arrivano le “risposte” di Matteo Salvini: fondi propri del Viminale per mandare in galera dodicimila criminali che girano per Napoli. Chissà se ce la farà.. Stando ai dati forniti dallo stesso ministro, grazie ai fondi del Decreto Sicurezza, Napoli ha avuto 1,4 milioni. Grazie ai fondi della Sicurezza pubblica (6,7 milioni) Il Comune ha assunto 53 agenti della Polizia Municipale. Per Scuole Sicure il capoluogo campano ha avuto ...

Caserta - tensione tra contestatori e sostenitori di Salvini : “Per lui restate sempre dei terroni di m…”. “Andate a lavorare” : tensione tra i sostenitori di Matteo Salvini, ad Aversa, e un gruppo di contestatori. “Andate a lavorare” ha gridato un ragazzo rivolto a chi criticava il leader della Lega, che aveva appena finito il comizio in piazza. “Ricordati che per lui restate sempre dei terroni di m…” gli ha risposto una ragazza. L'articolo Caserta, tensione tra contestatori e sostenitori di Salvini: “Per lui restate sempre dei terroni ...

Morta di leucemia dopo aver rifiutato la chemio - i genitori di Eleonora : “Per lei era veleno” : Rita Benini e Lino Bottaro, i genitori di Eleonora Bottaro, la 17enne padovana Morta di leucemia dopo aver rifiutato di sottoporsi alla chemioterapia, hanno parlato per la prima volta in tribunale nel corso del processo che li vede imputati per omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento: "Diceva che era puro veleno per il suo corpo, che sarebbe Morta non appena l'ago l'avrebbe toccata".