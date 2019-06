“No ai compiti per le vacanze” | il parere del pediatra

today

(Di venerdì 7 giugno 2019) All'AdnKronos Salute ilItalo Farnetani ha spiegato perché è sbagliato assegnare agli studenti i tanto discussi...

GoSalute : Estate: il pediatra, 'no ai compiti per le vacanze, sono inutili e stressanti' - BinaryOptionEU : 'No ai compiti per le vacanze' - VirnaBalanzin : RT @Adnkronos: 'No ai compiti per le vacanze' -