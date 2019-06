Nei ricordi di Von Below tutti i segreti di Hitler

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Francesco Perfetti Pubblicate in Francia le memorie dell'ufficiale Svelano un leader nazista diverso dalla vulgata Il 16 giugno 1937 il giovane capitano della Luftwaffe Nicolaus vonvenne convocato d'urgenza a Berlino da Hermann Göring nella sua villa a ridosso del ministero dell'Aeronautica. Fu ricevuto in una luminosa stanza con quattro porte-finestre affacciate sulla terrazza e sui giardini. Era l'ufficio del ministro, ingombro di mobili e oggetti una gigantesca scrivania di quercia, ottomane, tappeti, trofei di caccia, foto incorniciate destinati a colpire il visitatore. Al giovane ufficiale, sull'attenti, Göring comunicò che era stato scelto come Luftwaffen-Adjutant, cioè addetto aeronautico, del Führer e aggiunse che, una volta accettato l'incarico, egli avrebbe dovuto prendere ordini soltanto da. La presentazione ufficiale aavvenne in tarda ...

3Liciaf88 : Riaccendi il mio fuoco, perché ho bisogno del tuo amore Torna indietro nei giorni in cui il nostro amore era nuovo… - MarcoTambo70 : @SkyTG24 Per tutti quelli che amano il ciclismo è lo sport, ricordiamo il grandissimo 'pirata'. Le sue gesta ci han… - russocarmine95 : Festeggiare l'anniversario scegliendo come data forfettaria il 6 di Giugno per avere così nei ricordi la prima Godo… -