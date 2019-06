MISE | Calenda fa un tutorial per Di Maio

blogo

(Di venerdì 7 giugno 2019) L’ex titolare delCarlopubblica su Twitter un "" in cui spiega a Luigi Dicome si fa il ministro dello Sviluppo economico.nel tweet che accompagna il video dice di voler rispondere "alle panzane" fatte "circolare" da Luigi Diieri sul Blog delle Stelle, con un post molto critico nei confronti della precedente gestione del Ministero.Secondo il post in questione intitolato "Tutti i disastri di" l’esponente Pd "è stato uno dei peggiori ministri dello Sviluppo economico della storia italiana, inanellando una serie di fallimenti e di iniziative del tutto dannose per il Paese, dal caso Ilva a quello Alitalia, passando per le vicende Fincantieri e Almaviva".replica rammentando tutta una serie di dati economici positivi nel biennio 2015-2017 a differenza dei segni meno della gestione Di. "Di chi è colpa? Di Babbo Natale?" chiede ...

