Le intelligenze artificiali inquinano più del previsto

(Di venerdì 7 giugno 2019) (immagine: Getty Images) Quanto costa in termini ambientali addestrare un’intelligenza artificiale? Decisamente tanto. Almeno secondo i calcoli degli esperti dell’università del Massachusetts Amherst negli Stati Uniti, che hanno stimato che mediamente sviluppare una singola Ia comporta l’emissione di 284 tonnellate equivalenti di anidride carbonica. Al confronto l’impronta ecologica di un’automobile durante la sua vita (media) è cinque volte inferiore. La ricerca è in fase di prepubblicazione e verrà presentata a Firenze il prossimo luglio al meeting annuale della Association for Computational Linguistics (Acl). Emma Strubell e i suoi colleghi hanno preso in considerazione ledi elaborazione del linguaggio, come Google Translate e il generatore di testi Gpt-2 di OpenAI. Gli algoritmi che servono per tradurre da una lingua a ...

