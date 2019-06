Lavoro | i dati USA deludono i mercati Dollaro in caduta

finanza-infograficando

(Di sabato 8 giugno 2019) Per gli Stati Uniti non sono giunte indicazioni positive dal fronte macroeconomico, e in particolare dal mercato del. Isui Non Farm Payrolls infatti sono stati deludenti, e questo ha aumentato le probabilità che la Fed possa in futuro tagliare il costo del denaro.suldeludentiL'ultimo report sul mercato del, ha evidenziato una netta frenata alle assunzioni. Le aziende made in Usa, probabilmente a causa del clima poco positivo che si respira ultimamente, hanno creato appena 75.000 nuovi posti di. Le aspettative erano nettamente superiori (180mila), così come superiori erano stati idei report precedenti. Questifanno capire che la frenata dell’attività economica (a luglio gli USA compiranno 10 anni di espansione) sta ormai toccando anche l'occupazione. La sola cosa positiva è che per il 104esimo mese consecutivo, l'occupazione americana ha ...

