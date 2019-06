La Francia ha battuto 4-0 la Corea del Sud nella partita inaugurale dei Mondiali femminili

ilpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) La nazionale di calcio francese ha4-0 ladel Suddei, giocata venerdì sera al Parco dei Principi di Parigi. Davanti a 45.261 spettatori la nazionale ospitante del torneo si è dimostrata nettamente

hurdleandchase : Francia. #PorlockBay e #GaetanMasure conquistano per il secondo anno consecutivo la #GrandCoursedeHaies de #Nantes… - GoNagaiWorld : Shogun Warriors e statua in ferro battuto: la Francia ama Goldrake come l'Italia., FB - 123dave_ : RT @DiMarzio: VIDEO ?? In Francia è festa per il #LeMansFC ?? #Ajaccio battuto e promozione. Il gol decisivo lo segna Soro #Nanga così ?? htt… -