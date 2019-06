agi

(Di venerdì 7 giugno 2019) "È chiaro che tutte le soluzioni nuove sono contestate. Io non stondo che isiano la Bibbia, è una proposta per accelerare in qualche modo anche i rimborsi dei debiti della Pubblica amministrazione. È una delle possibilità, è una delle soluzioni. Poi la strada maestra è quella della crescita". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo, nel Modenese in vista dei ballottaggi di domenica. "Se noi - ha aggiunto - riuscissimo a creare le condizioni affinché questa gabbia che limita la capacità di esprimersi in Italia degli imprenditori e dei lavoratori" sia superata, il nostro Paese "diventerebbe non soltanto la seconda manifattura d'Europa, come è già oggi, ma credo che possa rappresentare un punto di riferimento e dare lezioni a tutti quanti" "A me piace quello che piaceitaliani", rincara la dose il ministro dell'Interno, Matteo ...

7m70 : #Giorgetti, quello saggio, quello preoccupato per i conti pubblici, quello col filo diretto con #Draghi approva i… - fisco24_info : Giorgetti apre ai minibot, Salvini dice che piacciono agli italiani : 'È chiaro che tutte le soluzioni nuove sono c… - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Italia: Giorgetti apre ai minibot, Salvini dice che piacciono agli italiani -