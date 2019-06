Barack e Michelle Obama produrranno un podcast per Spotify

wired

(Di venerdì 7 giugno 2019)(foto: JIM YOUNG/AFP/Getty Images) In un futuro molto prossimo susi potranno anche ascoltareregistrati da. L’ex coppia presidenziale ha stretto un accordo pluriennale con il servizio di musica in streaming on demand per “produrre, sviluppare e prestare la voce” a file audio che verranno trasmessi in esclusiva sulla piattaforma. La notizia, che era già nell’aria da qualche giorno, è stata confermata dacon un comunicato. Come sottolinea The Verge, non si sa ancora quantiverranno realizzati, su quali argomenti verteranno o chi li realizzerà oltre agli, ma soltanto che avranno l’obiettivo di “ispirare” chi li ascolta. “Siamo contenti perché ici offrono la straordinaria occasione di alimentare un dibattito produttivo, di far sorridere e pensare”, ha scritto il 44esimo ...

