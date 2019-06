Addio partigiana Emma | a 108 anni muore la «sarta della Resistenza»

vanityfair

(Di venerdì 7 giugno 2019) Era chiamata laperché il suo laboratorio di sartoria era diventato una base per l’attività antifascista e anti-nazista. Lei e le altre avevano dato rifugio ai partigiani braccati, ai renitenti alla leva dopo l’8 settembre, avevano fatto da staffetta, portando messaggi tra i componenti delle brigate. Fino all’ultimo ha cucinato per figlie e nipoti e si arrabbiava anche se non mangiavano. Lei si chiamavaFighetti e se ne è andata a 108, portando con sé un pezzo fondamentale di storia. Era una donna incredibile: nata nel 1911 a Premeno (Verbano-Cusio-Ossola), sul Lago Maggiore, si era trasferita a Milano per seguire il marito, operaio, che aderì anch’egli allama senza sapere dell’attivitàmoglie: «Lui non sapeva cosa facevo io e viceversa, così doveva essere» amava ripetere. «Preparavo la colla con acqua e farina – racconta ...

639Luigi : ADDIO ALLA “SARTA” DELLA RESISTENZA - È morta a 108 anni la partigiana Emma - BlitzQuotidiano : Emma Fighetti è morta: addio alla partigiana “sarta” della Resistenza. Aveva 108 anni -