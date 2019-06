A volte il limite può diventare risorsa

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) La detective ipovedente Blanca e i suoi colleghi – il commissario Martusciello, l’agente scelto Carità, Liguori e Micheli- si ritrovano a dover risolvere due casi che sembrano fra di loro scollegati: un traffico illecito di animali provenienti dall’estero, che causerà la morte di due veterinari, e una serie di omicidi condotti, in apparenza, da un assassino seriale che usa i ragni come armi.Nel commissariato, però, regna l’anarchia. Ognuno segue le proprie indagini che, fra l’altro, vengono intralciate da un cucciolo chiamato Guaio, da Amaltea Ornico, una bizzarra e anziana signorina, madre di due cani, frequentatrice assidua di uno studio veterinario che inveisce contro i cani stranieri portatori, a sue dire, di malattie endemiche e Sua Signoria, boss della zona impegnato nel traffico di animali esotici, di cui fa collezione, ...

