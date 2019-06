10 giugno festa di San Massimo | ospedale chiude laboratorio analisi e ambulatori

Sciopero metalmeccanici venerdì 14 giugno - 8 ore di stop e manifestazioni in piazza : La protesta indetta da Fiom-Cgil, Uilm-Uil e Fim-Cisl. Le tute blu incroceranno le braccia per otto ore in tutta Italia scendendo anche i piazza in tre diverse manifestazioni organizzate in contemporanea a Milano, Firenze e Napoli con la partecipazione dei segretari dei tre sindacati confederati.Continua a leggere

“Luci sul Parco” - l’Aspromonte in festa il 15 giugno a Gambarie : Condividere, coinvolgere, sensibilizzare. Il Parco dell’Aspromonte, in occasione del suo 25esimo anniversario, “accende le luci” sui valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi che rendono unica l’Area Protetta e caratterizzano uno stile di vita salubre e positivo in piena armonia con l’ambiente. “Luci sul Parco. Estate d’Aspromonte”, è infatti l’importante evento organizzato dall’Ente Parco che si svolgerà a ...

Grugliasco : al via la Festa delle Parrocchie dal 7 al 9 giugno : Dal 7 al 9 giugno la città di Grugliasco si riempie di musica, gazebo per lo street food, giochi all'aperto per i bambini e cene regionali. Si tratta di una maniFestazione cittadina che si tiene ogni anno e che offre sempre molte sorprese e novità. Si svolge tra piazza Matteotti, viale Giustetti e l'oratorio Go, inaugurato lo scorso anno, che al suo interno ospita il ristorante La Boita, dove ogni sera si potranno degustare delle cene regionali. ...

Lavoro - sciopero dei metalmeccanici il 14 giugno : “Si contrastino delocalizzazioni”. Manifestazioni a Milano - Napoli e Firenze : I metalmeccanici incrociano le braccia per 8 ore il 14 giugno per chiedere al governo di rimettere Lavoro e investimenti al centro dell’agenda, oltre a misure per combattere le delocalizzazioni e il sostegno all’occupazione. E un primo segnale in vista del rinnovo del contratto nazionale in scadenza a fine anno. Lo sciopero nazionale è stato indetto da Fiom-Cgil, Uilm e Fim-Cisl per il prossimo venerdì e prevede tre Manifestazioni in ...

Festa della Musica a Varallo - l'evento si terrà sabato 22 e domenica 23 giugno : Quest'anno la Festa della Musica a Varallo Sesia (Vercelli) raddoppia. Anziché in una sola giornata, infatti la maniFestazione Musicale si svolgerà su due giorni. In occasione della sua XXVIII edizione, nella serata di sabato 22 giugno a partire dalle ore 20.00 e poi domenica 23 dalle ore 15.00, le strade le piazze ed i cortili del centro storico sotto la spettacolare cornice offerta dal Sacro Monte, nella cittadina di Varallo Sesia, si ...

Buon Compleanno...Pippo - la festa di compleanno di Baudo il 7 giugno su Rai 1 alle 20 : 30 : Nella prima serata tv di venerdì 7 giugno, a partire dalle 20:30, Rai Uno manderà in onda Buon compleanno...Pippo, lo show dedicato agli 83 anni di Pippo Baudo. Con questo programma-evento la rete ammiraglia Rai e tutti i vertici di viale Mazzini intendono riservare un giusto tributo a uno dei più grandi presentatori della televisione italiana. Alla trasmissione di venerdì parteciperanno tanti amici e molti personaggi televisivi che hanno ...

Eid al-Fitr - oggi 4 giugno fine Ramadan/ Festa Islam - Card. Sako "rinnovo e perdono" : Eid al-Fitr, la Festa di rottura del digiugno per la fine del Ramadan, oggi 4 giugno 2019: l'abbraccio della Chiesa agli Islamici 'perdono comune'

Torna il 9 giugno la festa dello sport intitolata a Mario Pappagallo : Si terrà domenica 9 giugno, presso lo Stadio della Farnesina di Roma, la 3^ edizione della “Giornata dello sport Mario

Ascolti TV | Domenica 2 giugno 2019. Fazio chiude con il 17.5%-15% - New Amsterdam 11.2%. Bene Non è L’Arena (8.7%). Festa della Repubblica 37.7% : Fabio Fazio e Mara Venier Nella serata di ieri, Domenica 2 giugno 2019, su Rai1 – dalle 20.30 alle 22.46 – l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.818.000 spettatori pari al 17.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 il finale di stagione della fiction New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.155.000 spettatori pari all’11.2% di ...

Poste Italiane - sciopero oggi 3 giugno/ Manifestazione a Roma : servizi a rischio : sciopero Poste Italiane oggi 3 giugno: i lavoratori si riuniscono a Roma in occasione di una Manifestazione davanti alla sede dell'Azienda.

Fico "Festa 2 giugno dedicata a migranti e rom"/ Salvini "mi fa girare le scatole" : 2 giugno: Fico provoca Salvini prima della parata: 'Festa della Repubblica Italiana dedicata a migranti, sinti e rom'. Leader Lega 'mi fa girare le scatole'

Fico : '2 giugno dedicato anche a migranti e rom' - Salvini 'È la festa degli italiani' : Quale sia davvero la situazione del governo, al momento, è difficile interpretarlo. Le Elezioni Europee si immaginava potessero rappresentare uno spartiacque, ma per il momento non hanno generato un terremoto, sebbene non sia detto che questo non possa verificarsi in un prossimo futuro. I dissapori tra Lega e Movimento Cinque Stelle, a dire il vero, non sono mai mancati. E tra i protagonisti di scontri dialettici della prima ora dell'esecutivo ...

2 giugno - Fico dedica festa ai rom. Lite con Salvini : mi fa girare le scatole : Nemmeno durante la parata del 2 giugno si fermano le schermaglie fra M5s e Lega: questa volta tocca a Roberto Fico e a Matteo Salvini scontrarsi. E il tema è quello dei rom e...

2 giugno - Fico dedica festa ai rom. Lite con Salvini : mi fa girare le scatole : Nemmeno durante la parata del 2 giugno si fermano le schermaglie fra M5s e Lega: questa volta tocca a Roberto Fico e a Matteo Salvini scontrarsi. E il tema è quello dei rom e...