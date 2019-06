Whirlpool | sit-in a Napoli | via Argine in tilt Operai in corteo verso la Regione

Whirlpool - sit-in : via Argine in tilt. Operai in corteo verso la Regione : Gli Operai della Whirlpool di Napoli stanno effettuando un sit in su via Argine, davanti allo stabilimento, bloccando il traffico. La protesta, spiega Giovanni Sgambati, segretario generale della...

Di Maio a Whirlpool : "Non si prende per il c... lo Stato". Sit in degli operai al Mise : Dal 2014 ad oggi la Whirlpool ha ricevuto 27 milioni di euro di fondi pubblici. Così, secondo quanto si apprende da fonti sindacali presenti all’incontro, il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha cominciato la discussione al tavolo di crisi appena aperto al Mise sul futuro dello stabilimento di Napoli. “Se non siete in grado di dare risposte e devo rivolgermi ai vertici della multinazionale ditelo subito. ...

Di Maio a Whirlpool : "Avete preso 27 milioni di soldi pubblici". Sit in degli operai al Mise : Dal 2014 ad oggi la Whirlpool ha ricevuto 27 milioni di euro di fondi pubblici. Così, secondo quanto si apprende da fonti sindacali presenti all’incontro, il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha cominciato la discussione al tavolo di crisi appena aperto al Mise sul futuro dello stabilimento di Napoli. “Se non siete in grado di dare risposte e devo rivolgermi ai vertici della multinazionale ditelo subito. ...

Whirlpool : Spera - 'non investe più su sito Napoli - incontro urgente al Mise' : Roma, 31 mag. (AdnKronos) - “L’Ugl Metalmeccanici unitariamente alle altre sigle sindacali proclama lo stato di agitazione dei lavoratori di in tutti gli stabilimenti del Gruppo, Whirlpool ci ha comunicato di non voler investire più nello stabilimento di Napoli, del quale oggi pensavamo di discutere