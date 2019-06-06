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Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 19 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 19 | 15 Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 19.05 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 19:15 (Di giovedì 6 giugno 2019) Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 19.05 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA PISANA E BOCCEA PROSEGUENDO SI PROCEDE A RILENTO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO NELLA ZONA DEI CASTELLI, CODE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO, GENZANO E VELLETRI NEI DUE SENSI DI MARCIA, SULLA COLOMBO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO. SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE A TRATTI TRA VIA PORTUENSE E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE ...
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