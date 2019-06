Terremoto in provincia di Perugia | scossa di magnitudo 3

Terremoto - scossa di magnitudo 3 in provincia di Perugia : Terremoto, scossa di magnitudo 3 in provincia di Perugia Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro 14 km ad est di Umbertide. Non si segnalano danni a persone o cose Parole chiave: Terremoto ...

Terremoto di magnitudo 3.5 in provincia di Messina : Un Terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato ieri sera alle 22.23 dall'Ingv sui monti Nebrodi. L'ipocentro è stato localizzato a Capizzi Messina

Terremoto a Massello in provincia di Torino - scossa magnitudo 3.1 : Terremoto a Massello in provincia di Torino, scossa magnitudo 3.1 Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 19.35 a Massello, località piemontese a 50 km da Torino. La scossa è stata avvertita a Sestriere e Pinerolo. Paura ma nessun danno Parole chiave: ...

Terremoto : scosse in provincia di Reggio Calabria - DATI e MAPPE : Continuano le scosse di Terremoto tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria: dopo la scossa di magnitudo 3.4 verificatasi ieri mattina nel territorio di San Pietro di Caridà, anche questa notte si sono verificati eventi tellurici nei pressi del piccolo borgo. Poco dopo la mezzanotte l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato 8 scosse, con magnitudo compresa tra 1.1 e 1.9 e ipocentro tra 9 e 19 km. Dal Terremoto ...

Scossa di Terremoto in provincia di Reggio Calabria : avvertita dalla popolazione : Alle 11:14 di oggi, 1° Giugno 2019, una Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 della Scala Richter ha interessato un'area interna dell'appennino meridionale calabrese, fra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Più precisamente, secondo quanto riferisce l'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), l'evento avrebbe avuto il suo esatto epicentro 3 chilometri a sud-est rispetto al comune di San Pietro di Caridà, nell'alta ...

Terremoto - scossa in Calabria : epicentro in provincia di Reggio [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.4, si è verificata alle ore 11.14. L’epicentro è stato localizzato 3 Km a Sud Est di San Pietro di Caridà, in provincia di Reggio Calabria, mentre l’ipocentro a soli 9.7 Km di profondità. Nei giorni scorsi altre scosse avevano interessato la zona. Tra i Comuni vicini all’epicentro vi sono Laureana di Borrello, Galatro, Melicucco, ...

Terremoto - Sicilia : scosse in provincia di Messina [MAPPE e DATI] : Alcune scosse di Terremoto sono state registrate poco fa in Sicilia. Le scosse, di lieve entità, sono tuttavia state percepite dalla popolazione nel messinese, a causa della loro superficialità. Una prima scossa si è verificata alle ore 10.30 ed è stata di magnitudo 2.3. L’epicentro è stato localizzato a Rodi Milici, in provincia di Messina, mentre l’ipocentro a soli 10.0 Km di profondità. Altre due scossa, di magnitudo 1.3 e 1.1, si ...

Terremoto - paura in Sicilia : scossa sull’Etna - epicentro in provincia di Catania [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 15:05. Il sisma è stato localizzato con epicentro a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, sull’Etna. L’ipocentro è stato localizzato a 5.1 Km di profondità. paura tra la popolazione, la scossa è stata avvertita sia nel comune dell’epicentro che nei comuni limitrofi, come Sant’Alfio, Giarre, Aci Catena, ...

Terremoto di magnitudo 3.4 in provincia di Parma : Terremoto di magnitudo 3.4 in provincia di Parma Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 si è verificata a cinque chilometri dal Comune di Tizzano Val Parma, nel Parmense. Non ci sono danni a persone o cose Parole chiave:

Terremoto Emilia Romagna : scossa in provincia di Parma [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in provincia di Parma. Il sisma, di magnitudo 3.4, si è verificato alle ore 12:38. L’epicentro è stato localizzato a Tizzano Val Parma, in provincia di Parma, mentre l‘ipocentro a 23.2 Km di profondità. L'articolo Terremoto Emilia Romagna: scossa in provincia di Parma [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto : scossa in provincia di Piacenza [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in provincia di Piacenza. La scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata alle ore 16:37. L’epicentro è stato localizzato a Vernasca, in provincia di Piacenza, mentre l’ipocentro a 26.6 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa in provincia di Piacenza [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

C’è stato un Terremoto di magnitudo 3.9 in provincia di Barletta-Andria-Trani - in Puglia : C’è stato un terremoto di magnitudo 3.9 in provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia. Il terremoto è avvenuto alle 10.13 e secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l’epicentro è stato a 4 chilometri a sud-est di Barletta, a una profondità

Scossa di Terremoto sulla Puglia centrale : paura a Bari e provincia : Una Scossa di terremoto si è verificata poco fa, alle ore 10.13, in Puglia. Dalle prime stime dei sismografi, si è trattato di una Scossa sismica di magnitudo 3.9 sulla scala Richter, avente...

Terremoto - paura nelle Marche : scossa in provincia di Macerata : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 si è verificata intorno alle 20:30 di oggi, 18 maggio, a Civitanova Marche. L’ipocentro ha una profondità di 8,1 km e la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Terremoto, paura nelle Marche: scossa in provincia di Macerata sembra essere il primo su Meteo Web.