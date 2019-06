Sudan | la pax russa a sostegno dei militari

huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) Il “modello siriano” si ripropone in, e come in Siria entra in campo Mosca. Alla ricerca dell’ “Assad di Khartoum”, la Russia esprime la sua contrarietà a “ogni intervento straniero” nella crisiese, si dichiara favorevole alle elezioni e ritiene necessario mettere a freno “estremisti e provocatori”: ad affermarlo è il vice ministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, senza specificare quali gruppi Mosca consideri “estremisti”, lo riporta Ria Novosti.La storia si ripete, ma la tragedia non si trasforma in farsa. Perché a Khartoum la gente continua a morire per mano deie le vittime accertate, 108, sono solo una parte di un bilancio molto più pesante. Lo stesso avvenne in Siria, era il marzo 2011, quando l’esercito di Bashar al-Assad, supportato dagli squadroni ...

