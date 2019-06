Pubblico e privato collaborano a Saronno

ilgiornale

(Di giovedì 6 giugno 2019) Paolo Grisorio Una cooperativa acquista e recupera per un milione e mezzo di euro dal Comune uno stabile in disuso: sarà dedicato al recupero di autonomia e assistenza dei disabili Aavremo per una volta uno stabile sottratto alla logica dell’occupazione dei centri sociali e convertito invece in una struttura di grande utilità. Nel quartiere che un tempo era ritenuto a il più malfamato della città -“il Matteotti” - e che ancora oggi fatica talvolta ad abbandonare la triste nomea, arriva la Cooperativa Il Granello Don Luigi Monza che acquista l’edificio che ospitava la scuola materna comunale del quartiere per farne un centro rivolto all’aiuto del recupero dell’autonomia dei disabili. Tramite un proprio comunicato, il Comune diha infatti reso nota in questi giorni la nascita dell’iniziativa. Il sindaco Alessandro Fagioli lo ha annunciato con orgoglio ...

