Percassi alla Gazzetta | «Zapata? Per 50-60 milioni non si potrebbe dire no»

(Di giovedì 6 giugno 2019) Il presidente dell’Atalanta Antonioha rilasciato una lunga intervistain cui ha parlato della prossima stagione della squadra bergamasca e del mercato che il club sta preparando in vista dell’impegno Champions. Non è mancata ovviamente la domanda sul mercato in uscita e sul presunto interesse del Napoli per riportare in azzurronon ha negato che la possibilità esiste ma solo a certe cifre Il più a rischio cessione tra Gomez, Ilicic e? «Spero nessuno, ma l’offerta migliorearrivare per: lui ha detto che resta, poi i procuratori fanno il loro mestiere. Come De Laurentiis, che parla di Inglese alle sue cifre… Ma intanto sta facendo salire il valore di Duvàn» Che lei venderebbe per…? «Non per 40, a un’offerta fra i 50 e i 60 ci pensiamo: forse non sino. Ma prima devo dare ...

