Mai mettersi tra Beyoncé e Jay-Z se non si vuole finire «fulminati»

PiazzaPulita - il sondaggio : per il 48 - 7% dei grillini Di Maio doveva dimettersi. Rousseau? Pagliacciata : La democrazia diretta? Una enorme presa per i fondelli. Non che avessimo particolari dubbi al riguardo, ma l'ultima conferma è piuttosto roboante. Ieri, giovedì 30 maggio, si è celebrato sulla fantomatica "piattaforma Rousseau" il voto sul futuro politico di Luigi Di Maio. Dopo il disastro grillino

M5s - Scanzi : “Di Maio doveva dimettersi. Ha quattro incarichi e lui non è Adenauer. Possibile leader? Vedo solo Di Battista” : “Di Maio avrebbe dovuto dimettersi? Secondo me, sì, anche perché a oggi ha quattro incarichi. Neppure Adenauer si sarebbe potuto permettere quattro incarichi e fino a prova contraria non mi sembra che Di Maio assomigli ad Adenauer”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, risponde alla conduttrice Lilli Gruber, che menziona le passate dimissioni di Matteo Renzi. Scanzi osserva: ...

M5s - parte processo a Di Maio. Carla Ruocco attacca : deve dimettersi. Domani la parola all’assemblea gruppi : Alcuni nel Movimento 5 stelle lo hanno già detto pubblicamente, altri di preparano a farsi sentire nell'assemblea congiunta convocata per Domani sera alle 20,30 che si annuncia come un vero e proprio processo a Luigi Di Maio. Di Maio, da quando M5s è al governo con la Lega, ha troppi incarichi: vicepremier, ministro dello Sviluppo economico, ministro del Lavoro, capo politico. E questo, in un anno di esecutivo gialloverde, non ha fatto bene al ...

Sondaggi - per il 71% degli italiani Siri deve dimettersi. Alto gradimento per Conte e il governo - giù Salvini e Di Maio : Il 53% degli italiani ha fiducia nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte e nel governo (50%), che mantiene un consenso molto elevato – oltre l’80% – tra gli elettori di Lega e Movimento 5 Stelle, anche se per il 60% degli elettori del Carroccio non arriverà neanche a fine anno. Secondo il 71% degli elettori, però, il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta ...

Luigi Di Maio - lapsus clamoroso in diretta a Rtl : "Matteo Salvini dovrebbe dimettersi". Ma intendeva Siri : Luigi Di Maio sconvolge tutti in diretta con una frase choc: "Matteo Salvini dovrebbe dimettersi". Il vicepremier grillino, ospite della trasmissione Non stop news su Rtl, in realtà, voleva dire Armando Siri, il nome del sottosegretario leghista al ministero delle Infrastrutture indagato. Un lapus i

Caso Siri - lapsus Di Maio : per molti della Lega Salvini dovrebbe dimettersi - : Il vicepremier, intervistato alla radio, confonde il sottosegretario indagato con il leader della Lega

Siri - l'incontro con Conte slitta a «dopo lunedì». Di Maio : «Deve dimettersi» : Il caso Siri continua ad agitare il governo e l'incontro atteso tra il premier Conte e il sottosegratrio leghista indagato per corruzione slitta ancora. Si terrà «dopo...

Siri - Di Maio : “Deve dimettersi”. E a Salvini : “Dice di liberare il Paese dalla mafia? Inutile se non dà il buon esempio” : “Siri si deve dimettere da sottosegretario e se non lo fa chiederemo a nome del governo di farlo, anche al presidente del Consiglio”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, al termine delle celebrazioni del 25 aprile che si sono tenute alla sinagoga di via Cesare Balbo a Roma. Che poi fa riferimento a Matteo Salvini: “È Inutile andare a Corleone a dire che vuoi liberare il Paese dalla mafia se poi non dai il buon ...

Caso Siri - Di Maio non molla : "Deve dimettersi" : Il leader dei 5 stelle ha ribadito la sua richiesta di dimissioni per il sottosegretario al Ministero dei Trasporti accusato...

Di Maio : "Deve dimettersi". Salvini : "Avete difeso per due anni la Raggi" : Non è più una questione tecnico giuridica ma morale e politica. Va bene rispettare i tre gradi di giudizio, ma qui la questione è morale. Ma se i fatti dovessero essere questi è chiaro che Siri ...

Il sottosegretario Siri (Lega) indagato per corruzione. Di Maio : “Deve dimettersi” : Il sottosegretario ai Trasporti Armando Siri, della Lega, è indagato per corruzione dalla Procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta nata a Palermo. Secondo gli investigatori Siri, attraverso Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia e oggi responsabile del programma sull’Ambiente del Carroccio, avrebbe ricevuto denaro per modificare una norma da i...