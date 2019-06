La Metro A di Roma sarà a servizio ridotto per tutta l' estate

huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) Per muoversi con laquest’bisognerà tenere d’occhio il calendario. A partire dal prossimo fine settimana e fino al termine di agosto alcune stazioni della linea A saranno chiuse a intermittenza per “lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria”. I giorni di chiusura parziale saranno 33 su i 78 che vanno dal 7 giugno al 26 agosto, periodo indicato dall’Atac per la manutenzione.È l’ennesimo disagio per gli utenti dellapolitana della Capitale, già martoriata dalle chiusure delle centralissime fermate di Repubblica (da ottobre 2018) e Barberini (da marzo 2019).Leggi anche...Era laA ora è il tunnel della Manica Questo il comunicato apparso sul sitomobilita.it:A partire dall′8 giugno, nei soli fine settimana, la linea A dellapolitana sarà interessata da lavori di ...

