Domenico Diele | pena ridotta per l’attore che investì e uccise una donna Minacce e

“L’acido addosso”. Orribili minacce all’attore Domenico Diele : Insulti e minacce contro Domenico Diele dopo che la Corte di Appello di Salerno ha ridotto a 5 anni e 10 mesi la pena di 7 anni e 8 mesi a cui, in primo grado, il 33enne era condannato per omicidio stradale. E sui social, una volta appresa la decisione della magistratura, è scoppiata la rabbia, dove numerosi utenti sono tornati a prenderlo di mira, protestando per la decisione dei giudici di accorciargli la condanna in prigione. Domenico Diele ...

