C. Appello Firenze:linciaggio nostro pm

"Ritengo doveroso, quale presidente della Corte di, intervenire in ordine almorale cui è ingiustamente sottoposta la dottoressa Luciana Breggia,esposta per i gravi attacchi subiti a pericolo per la sua incolumità,attesa la risonanza mediatica e l'effetto moltiplicatore della galassia dei social". Così la presidente della Corte didi, Margherita Cassano, alla stampa in merito alle critiche del ministro dell'Interno,Salvini,sull'operato dei magistrati di.(Di giovedì 6 giugno 2019)