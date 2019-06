4 Hotel | al via stasera la seconda stagione del programma condotto da Bruno Barbieri

Tornado - morti e feriti fra le macerie dell'Hotel spazzato via in Oklahoma : morti e feriti per un Tornado che si è abbattuto su El Reno, un sobborgo di Oklahoma City, spazzando via un hotel: i danni sono ingenti e al momento ci sarebbero due morti. Il Tornado ha...

Voli - Hotel - tour e prezzi : Google crea il portale Viaggi : Google Viaggi, la pagina principale della nuova piattaforma di pianificazione Viaggi (foto: screenshot da Viaggi) Come spesso succede, quando Google ha tanti prodotti differenti che orbitano attorno allo stesso argomento, li raggruppa in un unico grande progetto. Nasce così Viaggi, un’unica interfaccia accessibile via web che riunisce in se le funzioni necessarie per pianificare un Viaggio, già preesistenti nel portafogli di Google ...

Non pagano l'Hotel a Viareggio : cinque denunciati - sono tutti parenti : Viareggio. Il portiere di un hotel di Viareggio ha chiamato ieri, domenica 5 maggio, la polizia perché cinque ospiti, tutti originari di Firenze, nonostante avessero una prenotazione fino a oggi, ...

Sri Lanka - Berna sconsiglia viaggi nel Paese - Hotelplan annulla : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Come risparmiare in viaggio cambiando Hotel a metà vacanza : Nightly sfrutta appunto questa variabile : passa in rassegna le strutture del suo database, attualmente 75mila in tutto il mondo,, mette insieme le offerte di due hotel della stessa città ed elabora ...

Arriva il Trivial Pursuit Hotel e vinci giocando - rispondi alle domande e dormi gratis in albergo - : Chiunque abbia passato le serate a tentare di ricordare quesiti di storia, geografia, spettacolo, letteratura, scienza e sport, dunque, è avvisato: potrebbe "rischiare" di vincere una vacanza ...

