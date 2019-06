Whatsapp e Telegram | come usarli senza avere un numero di telefono

Pavel Durov - il papà di Telegram : "Ecco perché Whatsapp non sarà mai sicura" : Il creatore della chat sicura attacca l'app di Zuckerberg: "Se volesse davvero difendere la privacy, dovrebbe rinunciare a fette di mercato in alcuni Paesi e scontrarsi con le autorità"

Pavel Durov di Telegram non ha dubbi : Whatsapp non sarà mai un’app sicura : Pavel Durov spiega perché le continue vulnerabilità e la scarsa considerazione della privacy di WhatsApp non sono una sorpresa. L'articolo Pavel Durov di Telegram non ha dubbi: WhatsApp non sarà mai un’app sicura proviene da TuttoAndroid.

Facebook Messenger vs Whatsapp e Telegram : 3 nuovi aggiornamenti : In principio ci fu Facebook Messenger, luogo dove si poteva chattare con i vari contatti anche in modo quotidiano. In seguito, nel mondo della messaggistica istantanea arrivarono anche Whatsapp e Telegram, e Facebook Messenger perse il suo posto. Ma non è detta l'ultima parola: dalla sua terza posizione, Facebook Messenger ...

Come usare Telegram e Whatsapp in maniera anonima : E' possibile chattare in maniera anonima su Telegram e Whatsapp, attraverso numeri che non ci appartengono usando servizi Come: GrooVeIP e textPlus

Facebook down - Whatsapp down - Instagram down in tutto il mondo : secondo guasto della rete in un mese - cosa sta succedendo. Tutti su Twitter e Telegram : Facebook down, Instagram down e WhatsApp down. Dopo un mese dal blocco che aveva mandato in tilt la rete sembra che la storia si stia ripetendo. I due social sono bloccati, non permettono agli...