Viminale impugnerà sentenze Tar su ‘zone rosse’ e iscrizione anagrafica Accuse ai

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il ministero dell’Internola sentenza del Tar di Firenze contro le cosiddette ‘zone rosse‘ e quelle dei tribunali di Bologna e Firenze a proposito dell’di alcuni cittadini stranieri. Fonti delfanno sapere che si sta valutando anche di rivolgersi all’Avvocatura dello Stato per chiedere se i magistrati che hanno emesso leavrebbero dovuto astenersi “per posizioni in contrasto con le politiche del governo in materia di sicurezza“. Dal ministero guidato da Matteo Salvini accusano i magistrati per “idee espresse pubblicamente o attraverso rapporti di collaborazione o vicinanza con riviste sensibili al tema degli stranieri”, elencando tutta una serie di partecipazioni a convegni e pubblicazioni dei tre giudici che hanno emesso lecontestate. L’Associazione nazionale magistrati in un documento ...

