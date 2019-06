Tottenham | Eriksen | “Forse è il momento di cambiare ma solo in meglio Real Madrid?

Tottenham - Eriksen verso il Real Madrid : può essere Ceballos il sostituto : Il Tottenham si prepara per la storica finale di Champions League contro il Tottenham ma nel frattempo pensa anche al mercato della prossima stagione. Il pezzo pregiato è Christian Eriksen, in scadenza nel 2020 e destinato a partire in estate, si pensa al sostituto che potrebbe essere Dani Ceballos, 22enne di proprietà del Real Madrid che Mauricio Pochettino vede come alternativa ideale al danese. Secondo quanto riporta As il ...

Ajax-Tottenham - Eriksen non ci gira intorno : “spero che facciano una statua a Lucas Moura in Inghilterra” : Il centrocampista del Tottenham ha parlato dopo il successo sull’Ajax, esaltando la prestazione del compagno capace di segnare una tripletta E’ stata la serata del Tottenham e di Lucas Moura, autentico protagonista nella vittoria degli Spurs sul campo dell’Ajax, valsa la qualificazione alla finale di Champions League. AFP/LaPresse Una tripletta pazzesca, una prestazione enorme incensata nel post gara anche da Eriksen: ...

Tottenham-Ajax - ten Hag : 'Impressionato dalla mia squadra'. Eriksen : 'Demeriti nostri' : Ten Hag entusiasta. 'È stata una grande performance della mia squadra, soprattutto nei primi 20 minuti, sono rimasto impressionato. Abbiamo segnato un gol importante, fuori casa. Nella ripresa il ...

Tottenham-Ajax - Eriksen : “Li abbiamo fatti sembrare più forti di quello che sono” : L’Ajax non smette più di stupire. Gli olandesi si aggiudicano la semifinale di andata di Champions League in casa del Tottenham e partono da favoriti al ritorno in vista dell’ultimo atto a Madrid. Ai microfoni di Sky le parole del centrocampista dei londinesi Eriksen. “Li abbiamo fatti sembrare più forti di quello che sono. Non siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto. Nel primo tempo non siamo stati bravi e ...

Tottenham - la Champions e la cessione di Eriksen ripagheranno l’investimento per lo stadio : Il Tottenham avrebbe l’esigenza di coprire l’investimento fatto per il nuovo White Hart Lane e i proventi potrebbero arrivare dalla Champions e dalla cessione di Eriksen. Il quotidiano spagnolo “As” scrive oggi che il centrocampista danese potrebbe essere sacrificato e muoversi verso Madrid per una cifra importante. Il Tottenham ha un debito di 735 milioni e altri 100 milioni arriverebbero dalla vittoria della ...