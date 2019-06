Temptation Island | rumors su possibile coppia | Sabrina e Nicola | 20 anni di differenza

Blastingnews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Dopo l'annuncio ufficiale di Filippo Bisciglia sull'inizio dei lavori in Sardegna per la nuova edizione di, in rete stanno cominciando a circolare le prime indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i protagonisti. Stando a quello che riporta Bitchyf in queste ore, una delle coppie del reality sarebbe quella formata daMartinengo eTedde. Dei due si sa soltanto che vivono in provincia di Cuneo ed hanno vent'di. Prima indiscrezione sul cast diLunedì 3 giugno, Filippo Bisciglia e gli autori disono volati in Sardegna per iniziare a lavorare alla nuova edizione. Stando a quello che racconta Bitchyf, pare che le coppie scelte siano già approdate nel resort e che a breve conosceranno i ragazzi/e single con i quali trascorreranno le prossime 3 settimane nei villaggi. Un gossip che sta impazzando nelle ultime ore ...

martyciotty : RT @defilippi_m: E uomini e donne e c’è posta per te e Temptation Island e i burattini di Amici e Maria trova mio padre e Maria fammi diven… - senzaharold : RT @defilippi_m: E uomini e donne e c’è posta per te e Temptation Island e i burattini di Amici e Maria trova mio padre e Maria fammi diven… - giuliamemmo : RT @defilippi_m: E uomini e donne e c’è posta per te e Temptation Island e i burattini di Amici e Maria trova mio padre e Maria fammi diven… -