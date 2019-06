huffingtonpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Scrive Giovanni Tria, diffonde Giuseppe Conte. Sono le 16.39 quando da palazzo Chigi il premier fa partire una lunghissima nota piena di numeri, puntellati da termini, sigle e acronimi da economisti puri. All’affondo di, che ha aperto la strada alla procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per debito eccessivo, il governo decide di rispondere con i numeri. Non c’è spazio per considerazioni politiche apocalittiche. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, riferisce una fonte di primo livello dell’esecutivo, hanno detto sì alla linea della responsabilità che unisce Conte, Tria e il Quirinale. Questi numeri dicono due cose. La prima: per evitare laestiva da 3-4 miliardi bisogna fare una capriola e sconfessare, ancora una volta, la già ondivaga strategia sui conti pubblici messa in campo dal governo nel ...

Linkiesta : Ancora un condono fiscale. Ancora deficit, debito. Ancora niente investimenti. Ancora guerre con l’Europa. E una va… - HuffPostItalia : Niente manovra correttiva, ma i risparmi di reddito e quota 100 vanno a Bruxelles - mm_roma : @RacuMara La manovra bisogna saperla fare, a una mia amica hanno incrinato due costole, certo rispetto al soffocamento è niente -