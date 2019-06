Niente eutanasia | Noa si è lasciata morire di fame Il Papa | “Una sconfitta di tutti”

ilfogliettone

(Di mercoledì 5 giugno 2019) La 17enne olandese Noa Pothoven non e' ricorsa all'con il permesso delle autorita' del suo Paese, l'Olanda, ma si e'in casa, smettendo di mangiare e bere. A 24 ore dalla diffusione di una notizia che ha fatto il giro del mondo, la vicenda ha assunto contorni piu' precisi e si e' scoperto che una clinica dell'Aja aveva negato a Noa l'perche' troppo giovane. Sul caso e' intervenutoFrancesco, che ha parlato di "unaper tutti". "La risposta a cui siamo chiamati e' non abbandonare mai chi soffre, non arrendersi, ma prendersi cura e amare per ridare la speranza", ha twittato il Pontefice.E dal Vaticano, al di la' dei contorni giuridici incerti, sono arrivate varie prese di posizione per esprimere dolore per questa vicenda. Noa, che soffriva da anni di depressione e anoressia per due stupri subiti quando aveva 11 e 14 anni ad Arnhem, non ...

