Motori – Alfa Romeo presenta la Giulietta “Carbon Edition” GALLERY

Motori – Villa D’Este : una stupenda Alfa Romeo 8C vince il premio ‘Coppa d’Oro’ [FOTO] : Lo storico Concorso d’eleganza Villa D’Este vede, ancora una volta, un’Alfa Romeo protagonista. La 8C del 1937 vince il premio ‘Coppa d’Oro’ Il Concorso d’eleganza Villa d’Este è un concorso automobilistico destinato alla premiazione di particolari vetture d’epoca. Viene svolto, sin dal 1929, in primavera sulle rive del lago di Como all’interno della spettacolare cornice che ...

Motori – Mille Miglia 2019 - trionfo Alfa Romeo : le storiche italiane stravincono [FOTO] : Dopo 1.794,07 chilometri va in archivio una Mille Miglia che ha mostrato, ancora una volta, l’indissolubile legame con il marchio Alfa Romeo Giovanni Moceri e Daniele Bonetti del Team Alfa Romeo si aggiudicano la Mille Miglia 2019. Il duo a bordo di una Alfa Romeo 6C 1500 SS del 1928 – di proprietà del Museo Alfa Romeo di Arese – ha conquistato così la trentasettesima rievocazione storica, totalizzando 74752 punti. Moceri, medico ...

Motori – Mille Miglia : le Alfa Romeo più belle di tutti i tempi fanno tappa a Roma [FOTO] : Ieri la carovana della Mille Miglia ha disceso lo Stivale, da Milano Marittima a Roma, per il giro di boa della 37° rievocazione Prima ancora che un sole velato possa sorgere sull’Adriatico, la carovana si rimette in marcia. Il clima è mite e la stanchezza ancora non ha preso posto in auto: le condizioni ideali per raggiungere Roma, il giro di boa della Mille Miglia. Uno sguardo al road book ricorda che i chilometri non sono troppi, ...

Motori – FCA : cosa si cela dietro la particolare livrea dell’Alfa Romeo Giulia vista alla 1000 Miglia? : Il legame indissolubile con il prezioso heritage Alfa Romeo si esprime alla 1000 Miglia 2019: l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio presente all’evento è qualcosa di unico Ha preso il via ieri, dopo la punzonatura e le verifiche sportive e tecniche, la prima tappa della 1000 Miglia 2019. Un’edizione memorabile: gli equipaggi in gara sono 430, quasi 900 persone in rappresentanza di tutti i continenti. Alfa Romeo è la casa ...

Motori – Giovinazzi protagonista della 1000 Miglia - in strada come in pista a bordo di Alfa Romeo : Antonio Giovinazzi, giovane pilota italiano della scuderia “Alfa Romeo Racing”, partecipa alla 1000 Miglia 2019 a bordo dell’omonima serie speciale di Giulia Quadrifoglio La 1000 Miglia è da oltre novant’anni la massima espressione del sentimento popolare per le quattro ruote e Alfa Romeo proprio alla 1000 Miglia ha scritto pagine leggendarie della sua storia, con vittorie indelebili e record che non potranno ...

Motori - presentata ad Arese la nuova Alfa Romeo Giulietta My19 : ... cerchi diamantati e interni in tessuto e alcantara, sistema di infotainment u connect con radio nav da 6,5" e quattro allestimenti: Business, Sport, Super e Veloce per andare incontro ai gusti più ...

Alfa Romeo Giulietta 2019 restyling : Motori - allestimenti e prezzi : Alfa Romeo Giulietta 2019 restyling: motori, allestimenti e prezzi Nuova Giulietta 2019 Non si capisce ancora bene se si possa parlare o meno di restyling, ciò che è certo è che c’è una nuova Alfa Romeo Giulietta. Per la compatta del biscione verranno lanciati diversi allestimenti e dei pacchetti contenenti accessori unici. Stessi motori, aggiornati, diverse versioni e ovviamente prezzi differenti. Ecco tutti i particolari Alfa ...