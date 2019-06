I problemi del patriottismo balneare

A bruciapelo i problemi WhatsApp del 3 giugno - invio messaggi impossibile o ritardato : Come per ogni down che si rispetti, i problemi WhatsApp di questa sera 3 giugno arrivano inattesi in fascia serale. Magari in un momento di relax dopo una faticosa giornata, non sono pochi coloro che stanno riscontrando anomalie nell'invio di messaggi che non vengono affatto spediti ai contatti o al più, l'operazione avvienedavvero lentamente. Una esatta panoramica dei problemi WhatsApp di questi minuti ce la fornisce il sito Downdetector.it ...

Boeing 737 - spuntano nuovi problemi : parti delle ali fabbricate in modo improprio : L'Agenzia statunitense per l'Aviazione civile ha annunciato che alcuni aerei Boeing 737 Max e Ng potrebbero avere delle parti “costruite in modo improprio” che necessitano di una sostituzione urgente. Una direttiva dell'Agenzia ne ordinerà la sostituzione entro 10 giorni. In totale, i veicoli sotto esame sono circa 300.

Maradona shock : “stavo per morire” - la confessione sui problemi di salute dell’ex Pibe de Oro : Paura per Diego Armando Maradona, l’ex Pibe de Oro deve fare i conti con problemi di salute. Negli ultimi giorni è stato ricoverato in una clinica di Buenos Aires per curare l’insonnia è stato sottoposto a una nuova terapia, un sonno indotto dai farmaci per 4 giorni e 4 notti, c’è stato un momento in cui avrebbe perso il sonno, riporta Il Mattino. “L’ultima volta che ho visto le ragazze è stato quando mi hanno ...

Massimo Ammaniti : "Oggi vince la logica del branco : escludere l’altro per sentirsi incluso. I figli? Sono considerati problemi" : Violenze, social e una società senza genitori: è questo il quadro delineato dallo psicoanalista Massimo Ammaniti, intervistato oggi dal Corriere della Sera. Le cronache ci consegnano sempre più spesso storie di violenza familiare. Lo psicoanalista commenta così questi fenomeni:Vicende di maltrattamenti e abusi nei confronti dei figli piccoli da parte di genitori in condizioni di grave marginalità sociale, ...

Clarissa e Federico sposi - video e foto matrimonio : problemi prima delle nozze : Clarissa e Federico matrimonio, la coppia di Uomini e Donne all’altare Finalmente il grande giorno: Clarissa e Federico si sono sposati! La coppia si è conosciuta a Uomini e Donne due anni e mezzo fa, oggi vivono a Miami e sono felicissimi insieme. Era chiaro sin dalla loro prima esterna che ci fosse un’alchimia pazzesca, […] L'articolo Clarissa e Federico sposi, video e foto matrimonio: problemi prima delle nozze proviene da ...

CAOS CENTRODESTRA/ problemi e trappole del piano post-Berlusconi di Giovanni Toti : Il risultato deludente di FI alle elezioni europee 2019 sembra dare più chances al progetto di Giovanni Toti. Che però ha davanti molte incognite

Kit Harington in rehab : Jon Snow de Il Trono di Spade ha problemi con l’alcool per via della fine della serie? : Notizia bomba in arrivo dagli Usa e che ha travolto già il pubblico de Il Trono di Spade ancora scosso dal finale di serie: Kit Harington è in rehab. L'attore che ha prestato per otto anni il proprio volto a Jon Snow nella famosa serie HBO sarebbe stato ricoverato ormai un mese fa per via di abuso di alcool e per stress. Secondo quanto rivela il suo rappresentante:"Kit ha deciso di utilizzare questa pausa nel suo programma come un'opportunità ...

Alle spalle i primi problemi del OnePlus 7 Pro? Repentino aggiornamento OxygenOS 9.5.5 : Dei problemi correlati alla prima fase di uscita del OnePlus 7 Pro si è fatto un gran parlare in particolar modo per quelli relativi ad episodi di ghost touch e ancora quelli riguardanti la scarsa qualità della resa fotografica, soprattutto in condizioni di poca luminosità. Il produttore non ha perso tempo e ha lavorato ad un primissimo aggiornamento correttivo per il suo device di punta, ora in distribuzione globalmente e in particolare (con ...

Elezioni Europee - a Milano l’Anagrafe ha “problemi tecnici” : sospeso il servizio di rinnovo delle schede elettorali : Uffici comunali di Milano nel caos alla vigilia delle Elezioni Europee. Questa mattina i cittadini che si sono recati nelle sedi dell’Anagrafe per ritirare la scheda elettorale o per sostituirla in vista del voto hanno trovato una brutta sorpresa: sistemi informatici in tilt, linee telefoniche non funzionanti su tutta la rete e operazioni sospese. “Al momento per un problema tecnico i servizi anagrafici sono sospesi in tutte le sedi di Milano”, ...

La reunion delle Spice Girls non va come sperato. problemi al concerto di Dublino - : Carlo Lanna Una pessima acustica ha fatto indignare i fan delle Spice Girls durante la prima tappa del concerto di Dublino Il 24 maggio le Spice Girls sono tornate insieme sul palco, ma senza Victoria, per il primo concerto di un tour celebrativo che tocca (solo per il momento) alcune città dell’Inghilterra. La prima tappa è stata inaugurata al Croke Park di Dublino, dove centinaia di fan, hanno atteso con trepidazione il ritorno ...

Game of Thrones - 5 problemi di scrittura dell’ultima stagione : Questa ottava e ultima stagione di Game of Thrones è stata accompagnata da non poche critiche, anche e soprattutto da parte dei fan della prima ora, i più attenti e fedeli. In parte, ammettiamolo, dipende dal fatto che quando una serie dura così a lungo, ognuno si fa le sue idee sul finale e rischia di rimanere deluso quando quelle idee non si tramutano in realtà. Inoltre, i social network hanno accorciato le distanze tra pubblico e creatori, e ...

I problemi del decreto sicurezza-bis di Matteo Salvini : (foto: Andreas Solaro/Afp/Getty Images) Il Consiglio dei ministri, convocato nella tarda serata del 20 maggio, non ha approvato il decreto sicurezza bis, il provvedimento voluto da Matteo Salvini dopo il suo già approvato decreto sicurezza. Stando a quanto si apprende, il mancato via libera è frutto di un intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che avrebbe segnalato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte “alcune ...

“Trump sottovaluta le capacità di Huawei” : il fondatore non vede problemi per lo sviluppo della rete 5G : Ren Zhengfei, fondatore di Huawei, non ha peli sulla lingua, affermando che gli USA stanno sottovalutando le capacità di Huawei. L'articolo “Trump sottovaluta le capacità di Huawei”: il fondatore non vede problemi per lo sviluppo della rete 5G proviene da TuttoAndroid.

WWE – problemi al cuore per Ric Flair? Operato con urgenza : ecco le condizioni di salute del ‘Nature Boy’ : Dopo essere stato ricoverato in condizioni di emergenza nella giornata di giovedì, Ric Flair è stato sottoposto ad un’operazione, probabilmente per complicazioni dovute alla salute del suo cuore: adesso è fuori pericolo Negli ultimi giorni, il mondo della WWE ha appreso con molta ansia la notizia del ricovero di Ric Flair. Il ‘Nature Boy’ è stato portato in ospedale nella giornata di giovedì a causa di un’emergenza medica, per la quale era ...